陸「天才少女」被控論文抄襲　人大：未發現學術不端

▲大陸天才少女作家蔣方舟。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

有「天才少女」之稱的中國大陸作家蔣方舟近日被北京清華大學哲學系教授肖鷹指控論文造假與抄襲。中國人民大學昨（5）日晚間發布情況通報稱，認定蔣方舟對碩士學位論文注釋的重要性認知嚴重不足，部分注釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現學術不端行為。

大陸青年作家蔣方舟，現年37歲，她從7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，19歲獲北京清華大學破格錄取，23歲任陸媒《新周刊》副主編，後於中國人民大學文學院就讀碩士，並於2019年畢業。

蔣方舟日前被肖鷹在微博上檢舉碩士論文造假、抄襲及編造，受到輿論關注。肖鷹在審查蔣方舟的文學碩士論文後發現，論文共有10處抄襲及11處編造、篡改，例如論文引用國外著作時，書名、譯本出版年代都寫錯。

中國人民大學5日晚間發布情況通報稱，經調查認定，蔣方舟對碩士學位論文注釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分注釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為。

情況通報稱，學校接到舉報後，迅速成立了由校內外8位該領域知名專家組成的專項調查組，並聘請智慧財產權法、行政法領域的法律專家全程參與、全程監督，保證調查過程和調查結果的合法性與公正性。

公報稱，調查組通過調取被舉報人碩士學位論文、比對文獻資料、多次問詢被舉報人相關情況等方式，對舉報材料和被舉報人的說明材料進行逐一核查，形成調查結果報告。結果認定蔣方舟碩士學位論文部分注釋及個別文字表述存在學術不規範。

依據相關規定，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告並切實進行整改。