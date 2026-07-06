台鐵推199元雙主菜「鯛鰻便當」　明起限時開賣

▲台鐵公司推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」聯名便當。（圖／台鐵提供）
記者周湘芸／台北報導
台鐵公司表示，為迎接七夕情人節，攜手農業部漁業署與嘉義縣政府合作，7月7日至8月23日限時推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」聯名便當，以國產鰻魚及台灣鯛（吳郭魚）作為雙主菜，每份售價199元。
台鐵公司表示，今年國產鰻魚迎來豐收年，呼應7月「土用丑日」吃鰻補元氣的飲食文化，此次選用國產鰻魚入菜，第一道主菜嚴選國產蒲燒鰻，保留鰻魚豐厚油脂與入口即化的軟嫩口感；第二道主菜則選用金黃酥炸的台灣鯛魚塊，外酥內嫩且調味恰到好處。
在配菜的設計上，台鐵公司指出，採用100%產銷履歷大豆製作而成的生豆包，與季節時蔬、香菇及枸杞一同拌炒；接著搭配「柴魚風味炒蛋絲」，以紅蘿蔔絲爆香後加入蛋絲拌炒，佐以些許米酒與胡椒提味，起鍋前拌入柴魚片；時蔬則選用綠蘆筍，最後佐以「洛神漬蘿蔔片」。
台鐵公司指出，近年持續透過鐵路便當平台深化與台灣農漁產業合作，後續也規劃與屏東縣政府及在地鰻魚業者推出更多結合鐵道、美食及地方特色產業的合作計畫。
▲台鐵公司推出「鰻鰻情意 鯛嘴好滋味」聯名便當。（圖／台鐵提供）
「鯛鰻便當」聯名便當販售資訊
台北餐旅分處(七堵)
販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)
販售地點：松山夢工場、南港夢工場、台北夢工場，台鐵便當基隆店、七堵店、樹林店、羅東店
販售時間：午餐及晚餐時段，每日限量發售
售 價：199元/個
洽詢電話：02-24553561
台北餐旅分處(台北)
販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)
販售地點：台鐵便當台北1~4號店、台鐵便當板橋店
販售時間：午餐及晚餐時段，每日限量發售
售 價：199元/個
洽詢電話：02-23619309
台中餐旅分處
販售日期：115年7月7日至8月23日(共48天)
販售地點：台鐵便當新竹店、台中店、彰化店、台中高鐵店
販售時間：午餐時段，每日限量發售
售 價：199元/個
洽詢電話：04-22224683
讀者迴響