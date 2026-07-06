中聯致癌油流全台！高雄28家下游曝光　陳其邁：全面回收下架

▲食藥署公布受影響257家業者資訊。（圖／資料照）

記者賴文萱／高雄報導

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標案延燒，衛福部食藥署5日公布257家問題油品受害業者名單，各縣市多家業者中標。高雄市長陳其邁表示，現在正在全面清查中央公佈的23家，另外還有5家是其他縣市政府通知，總共有28家，已要求全面回收下架並掌握出貨名單。

針對中聯油品在高雄的流通狀況，陳其邁表示，中央公佈第一層有23家下游廠商，現在正在全面清查，還有5家是其他縣市政府通知的，總共有28家。陳其邁指出，目前下游的供應商，已經都全面開始回收下架，同步也要掌握出貨名單，趕快地做一些清查，也會對外公佈。

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▲中聯致癌油，高雄28家受害廠商曝光 。（圖／記者賴文萱翻攝）

市長陳其邁並指示衛生局持續往下擴大第三層及以下追查，掌握釐清問題產品流向並確實下架回收。同時衛生局已於官網設置「中聯問題油品專區」，提供問題油品資訊公告及查詢、消費者保護諮詢資訊。

衛生局表示，針對轄下製造及販售等28家下游業者，其中明德公司為製造廠商，共製造辣椒油9種品項，已於7月2日下架回收共9,478罐；另，維義公司為協助中部公司代工代料製造，已將相關資料傳給所轄衛生局。此外，安盛公司為製造寵物食品，其餘業者為直接販售或自用。截至今日10時已回收共3,514.2公升。

另高雄市校園及8家校園團膳、四大軍校，皆無使用不合格食用油。美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路，截至今日上午10時累積稽查共866家，包括新增之294家，皆未使用問題油品，市府食安小組將持續稽查各餐飲販售通路。

食藥署公布257家受影響業者名單如下（點圖可放大）：