強風一吹玻璃碎！「颱風天貼膠帶」產生反效果　內政部曝防爆措施

▲內政部公布實驗結果。（圖／內政部）

記者曾筠淇／綜合報導

若遇颱風，很多店家、民眾都會趕快在玻璃門窗上貼上膠帶，然而，內政部卻指出，根據建築研究所的實驗，貼膠帶不僅無法增加抗風強度，甚至可能產生反效果，因此應該採取更安全的防護措施，像是選用符合標準的門窗框架與玻璃，或者加裝防爆膜、安裝更堅固的窗戶。

比較貼膠帶、未貼膠帶的結果

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部先前指出，為了確認玻璃窗貼膠帶的效果，建築研究所進行一項實驗。他們製作了寬2.8米、高2.0米的鋁窗，裝上5毫米厚的普通玻璃，並採用了四種常見的膠帶貼法，包含X字型、井字型、口字型及全貼滿。另外，他們還準備了一組未貼膠帶的玻璃窗來當作對照組。

實驗中，使用風雨測試艙對玻璃窗進行加壓測試，結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗從16級風開始紛紛爆裂，不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序如下：

X字型：3482Pa

井字型：4206Pa

口字型：4887Pa

全貼滿：4189Pa

內政部指出，相較之下，沒有貼膠帶的玻璃窗支撐到5878Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風的風力，而這樣的結果，也代表未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而更強，這可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，使其更易破裂。

內政部曝更安全的防護措施

內政部表示，根據建築研究所的實驗，貼膠帶不僅無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，反而可能產生反效果，因此，應該採取更安全的防護措施，像是選擇符合CNS國家標準的門窗框架與玻璃，並正確安裝、防止異物撞擊；或者加裝防爆膜防止玻璃碎裂，以及安裝更堅固的窗戶。

內政部補充，為了找出防止玻璃窗在颱風中爆裂的方式，建築研究所使用同樣厚度的強化玻璃測試，結果顯示即使加壓到9000Pa，玻璃仍舊完好，不過，窗戶的鋁框卻變形，角落破裂。從結果可知，玻璃的強度重要，窗框的穩固性也很重要，若窗框因為風壓變形，玻璃也可能破裂，因此，強化玻璃和堅固的窗框搭配，才是有效的防爆裂措施。