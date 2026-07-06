快訊／佀廣洋為霸凌致歉！但否認偷吃雞排　萬美玲也駁施壓校方

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋捲入霸凌爭議，且被指在高中涉入網路簽賭。對此，佀（音同四）廣洋今（6日）表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意，但「全校陪他重考」、「匿名帳號攻擊他人」等非事實，且沒有偷吃補習班同學雞排及大學靠母親施壓才畢業等。另外，萬美玲也否認曾利用政治身分替兒向學校施壓。

針對近日被網傳霸凌等各項爭議，佀廣洋6日回應，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。但佀廣洋強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實，自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。

有關網傳偷吃補習班同學雞排及大學靠母親施壓才畢業等說法，佀廣洋否認表示，大學期間是依照校方規定辦理休學及補修課程，程序均符合學校制度，最終完成學業取得畢業資格。佀廣洋表示，做過的事情一定會承認，也願意接受檢驗與反省；但沒有做過的事情，希望社會回歸事實，不要以訛傳訛。

▼佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者徐文彬攝）

至於佀廣洋被指在高中涉入網路簽賭，萬美玲說，這起事件其實是2015年她追查校園簽賭案意外發現兒子涉案，當時她親自將兒子移送法辦。

萬美玲指出，她當桃園市議員期間，一則台中高中生因簽賭欠下賭債而輕生的新聞，深深震撼了她。當時她陸續接獲家長陳情，指出有黑道勢力疑似透過中輟後重返校園的學生接觸在校生，先以低價販售限量球鞋、鼓吹轉售獲利等方式建立關係，待學生累積經濟壓力後，再誘導加入俗稱「球板」的地下簽賭，已有4到5所學校、10多名高中生因此受害。

萬美玲表示，當時她在議會質詢，要求桃園市警察局及教育局全面盤杳校園是否存在相同情況。經警方深入追查後，發現部分不法集團以撞球場等場所為據點，透過遭吸收的學生招攬其他同學加入，以「只是運動彩券」等說法降低學生戒心，使青少年在不了解法律風險下誤入陷阱。

萬美玲指出，在警方擴大清查過程，她意外得知佀廣洋也曾參與簽賭，當下既震驚又心痛，當面詢問兒子，佀廣洋當場流著眼淚向她認錯。雖然身為母親十分不捨，但她親自報警將兒子移送少年法庭，也主動與其他涉案學生家長溝通，希望共同面對問題。

另外，針對被質疑曾利用政治身分向學校施壓，萬美玲嚴正否認。萬美玲強調，自己長年關注教育議題，對孩子管教一向嚴格，更不可能利用公職身分替子女爭取任何特權或干預校方處理。