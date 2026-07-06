黃國昌轟：衛福部蓋牌致癌油一週　賴清德如何咎責？誰該下台？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

致癌油爭議延燒，衛福部食藥署直到5日才公布受影響「257家業者」資訊。總統賴清德今（6日）表示，完全沒有妥協的空間，該咎責就要咎責，絕不寬貸。對此，民眾黨主席黃國昌指出，2014年民進黨面對越南劣質油流入，要求馬政府3天完整公布流向，重砲抨擊總統該道歉、行政院長下台負責。他直言，衛福部蓋牌一週 ，賴清德要如何咎責？咎誰的責？誰應該負起政治責任下台？

黃國昌表示，中聯致癌油引發全民對食安的擔憂，衛福部不斷地拖延與蓋牌，更是讓大眾從擔心轉為憤怒。風暴過了一週，今天早上賴清德總統終於發聲，說「該咎責就要咎責，絕不寬貸」。

黃國昌指出，問題是，2014年民進黨面對越南劣質油流入台灣，當時要求馬政府3天內完整公布劣質油的流向，更重砲抨擊總統應該向國人道歉、行政院長也須下台負責。

黃國昌質疑，請問賴總統：現在致癌油風暴已經過了幾天？為何連最基本的資訊揭露都沒做到？現在又是誰要負責？

黃國昌直言，更重要的是：1,300公噸致癌油的流向迄今未明，回收的比例更是不到2%，衛福部還忙著幫忙蓋牌，根本就是罔顧國人的食安，到底到何時可以公布完整的流向？

黃國昌強調，如此基本的工作，民進黨政府竟然處理的如此荒腔走板，此時賴清德喊咎責，請問是要咎誰的責？誰應該負起政治責任下台？