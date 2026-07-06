台南市推普輔特三師合作研習　跨專業傾聽特教生真正需求

▲台南市教育局辦理普輔特合作輔導知能研習，強化普通班、特教及輔導人員跨專業合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化普通班教師、特教教師及輔導人員合作，協助特殊教育學生適應校園學習與生活，台南市教育局學生輔導諮商中心自2026年7月至12月，依不同主題在全市五大分區辦理「2026年度推動普輔特合作輔導知能研習」，透過專家經驗分享、實務課程及個案研討，提升校園人員面對特教學生的輔導知能。

教育局表示，研習盼促進普通教育、輔導及特殊教育三方對話，協助教師、行政人員與輔導人員從不同專業角度，深入理解特教學生問題行為背後的特殊需求，進一步研擬具體輔導策略與處遇方式，建立更完整的校園支持網絡。

台南市長黃偉哲表示，整合校園內不同專業領域人員的力量，有助於普通班導師、特教老師、輔導教師及學生輔導諮商中心專業輔導人員跳脫傳統思維，共同從不同角度理解學生，發現隱藏在問題行為背後的真正需求。

黃偉哲指出，透過跨專業合作，不僅能協助學校找到個案需求，也能共同建立適當規範、增進學生正向行為，研擬更有效且符合學生需求的輔導策略。

教育局長鄭新輝表示，每個孩子都渴望被理解，特殊教育學生的需求更需要細心觀察與深入傾聽。為精進輔導人員面對特教學生的輔導策略，教育局特別邀請具有特殊教育及輔導專長的講師授課。

課程內容涵蓋實務作法、個案研討、關係建立及資源連結，並透過正向對話、支持策略及掌握學生需求的經驗分享，鼓勵校園人員從不同面向了解特教學生，使學生更順利融入並適應校園生活。

首場研習7月2日在成功國中舉行，全年度共分區辦理5場次，主題包括身心障礙與性別教育、特教學生性別議題及普輔特分工合作、教練式諮詢與正向行為支持在校園輔導的應用、從職能治療觀點看學生需求與支持策略，以及三腦一體理論在特殊兒童輔導上的運用等。

台南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，現代家庭孩子生得少，每名孩子都是家長心中的寶貝，部分具有特殊需求的學生進入校園後，可能因互動方式或需求未被正確理解，產生衝突或誤會。

陳怡潔指出，與學生相關的普通班教師、特教教師、輔導教師及專業輔導人員，都需具備同理心及敏銳觀察力，從學生外在的問題行為中，讀懂其內在核心需求，並掌握互動及管教關鍵，才能成為學生學習道路上「有愛無礙」的最佳良師。