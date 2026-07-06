強颱巴威逼近台灣！用手機 3 招掌握最新動態

▲中央氣象署預估的巴威動態圖，都能在網頁上找到第一手消息。（圖／翻攝中央氣象署）

記者黃肇祥／綜合報導

強颱巴威逐漸逼近台灣，到底哪些縣市會受到影響？什麼時候才會到？不妨透過手機簡單 3 招快速掌握颱風動向，提早做好防颱措施。

想要快速掌握颱風動向，iPhone 使用者只要開啟內建的「天氣」App，點選下方的地圖功能，並在右上角的堆貼圖曾裡切換至「風」或「風場圖」的選項，就能看到未來 12 小時的颱風預測動線與風速強度等資訊，適合用於確認颱風的當前位置。

當然，最精準的即時資料還是要鎖定中央氣象署！在官方網頁的「颱風消息」中可以找到「路徑潛勢預報」，畫面會清楚標示出未來 5 天的颱風預測路徑以及暴風圈範圍。根據最新資訊，巴威的暴風圈將在 10、11 日之間侵襲台灣，目前也已經達到強颱等級，民眾務必要提高警覺。

許多民眾關心颱風假，這部分的權責雖然交由各地方縣市長決定，但仍可參考中央氣象署提供的「120小時颱風暴風侵襲機率」資料，對於接下來的風勢、雨勢會更有概念。同樣透過手機進入中央氣象署網站，找到「颱風消息」並切換至「暴風到達時間及機率」，畫面左側會顯示主要城市與離島在 120 小時內受到七級暴風侵襲的機率，數值越高就代表，颱風造成的風雨程度就會增強。

以截稿前最新數據來看，基隆、新北、台北、宜蘭等地的暴風侵襲機率都已超過 60%，新竹、花蓮也都在 50% 以上。不過氣象署建議，由於颱風不對稱結構及地形影響，不能單純以此機率大小來決定風雨程度，仍應參考風雨預報資料。