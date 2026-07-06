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台鐵7/20起推大學生優惠　提前14天訂票最低享5折

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▲台鐵推出大學生優惠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司今宣布，為減輕大專院校學生交通負擔，自7月20日起推出「大學生優惠車票」，適用乘車期間為今年8月17日至2027年8月16日，提供乘車區間50公里以上的對號列車5折起優惠。

台鐵公司指出，此次大學生優惠措施適用於經教育主管機關核准設立的大專院校在學學生，包括大學、專科學校、技術學院、軍警院校及宗教院校等；適用學制涵蓋五專、二專、二技、四技、大學、碩士班及博士班，日間部、進修部、夜間部及在職專班學生均可適用。

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台鐵公司表示，此優惠措施採分級折扣及限量供應方式辦理，鼓勵學生提早規劃行程，各列車優惠座位數採總量管制，依訂票時間提供不同折扣，優惠名額售完即恢復原票價：

一、 距乘車日14日（含）以上完成訂票者，得享有5折優惠座位。
二、 距乘車日8日至13日完成訂票者，得享有7折優惠座位。
三、 距乘車日7日（含）以內完成訂票者，得享有8折優惠座位。

▲▼台鐵大學生優惠。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵大學生優惠。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，旅客乘車時應攜帶有效學生證及相關在學證明文件備供查驗；如無法證明符合優惠資格者，視為無票乘車，依規定以原價補票，並加收50%票款，原票也不得申請退票。另優惠車票辦理退票時，退票手續費將依原全額票價計算。此外，騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用優惠，且不得與其他折扣併同使用。

台鐵公司指出，旅客可透過台鐵公司官網、台鐵e訂通APP、四大超商、車站售票窗口及自動售票機等通路辦理訂票及取票。系統將依購票當下剩餘優惠名額自動計算適用票價；如該折扣級距優惠名額已售罄，則依剩餘可售優惠級距或原票價辦理購票。

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