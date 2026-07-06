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Owala水壺爆紅！大票人認證好吸「一天能喝5瓶水」 缺點也曝光

▲▼保溫瓶,Owala,理想牌,良杯製所,blender。（圖／記者劉維榛攝）

▲Owala水壺掀起討論。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

為何突然紅翻天？一名網友表示，身為Stanley派的他忍不住好奇發問，「為什麼最近Owala水壺這麼夯啊？」文章曝光後，一票使用者直呼，最大優勢就是「真的很好吸」，會讓人不知不覺喝下更多水。不過，也有人點出冰塊放太多吸管易掉、容易凹陷、不好清洗、部分款式放不進車杯架等缺點。

「真的很好吸」成最大優勢　網喊躺著都能喝

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一名網友在Threads表示，自己一直是Stanley派，卻發現最近Owala水壺討論度超高，好奇到底為何突然變夯。底下不少人狂推，「一天可以喝五瓶水」、「Owala不鏽鋼款很好吸，一天會不知不覺喝很多水」、「因為懶人如我連喝水都很懶，Owala真的爆好吸，我連躺著都好喝」。

顏值高卻藏缺點！吸管易掉、瓶身易凹、車杯架放不下

也有人同時擁有Stanley與Owala，分享使用心得表示，Stanley保冰力很好，但喝水方式相對沒那麼友善；Owala則是真的很好吸，會讓人不自覺想多喝水。不過該網友也點出缺點，包括不能裝太多冰塊，否則吸管容易掉，瓶身若碰撞或摔地容易凹陷，加上部分款式放不進車上杯架，外出時反而不太好收納。

此外，還有網友指出，Owala外型討喜、配色可愛，是爆紅原因之一，但表面容易髒，蓋子內側縫隙也不好清洗。討論串中也釣出其他派別力挺，「我是MIT派的」、「我是Hydro Flask派，在美國也很紅，完全無鉛」、「YETI保冰保溫都很優秀」。

不追流行也行！台製保溫杯理想牌、源源鋼藝被點名

事實上，過去也有網友分享台製保溫杯品牌，像是理想牌、源源鋼藝、沃廚等，認為選水壺不一定要追流行，重點是好洗、耐用，且能讓自己願意多喝水。

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