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避免致癌沙拉油管理空窗　蔣萬安向中央喊話：設跨縣市通報平台

▲台北市長蔣萬安出席北市AI教育白皮書說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標，衛福部食藥署昨公布257家問題油品受害業者名單，包括食品大廠味王（雲林）、桂冠（新北）、聯華食品（基隆、中壢、彰化）等，還有晶華酒店（台北）、貴族世家（新北）、好樂迪（彰化）等均名列其中。台北市長蔣萬安今（6日）再呼籲中央應成立中聯油脂受影響油品查詢專區，讓全民都能取得統一、完整、即時資訊，並成立跨縣市食安通報平台，讓各縣市能即時同步、相互勾稽再製食品流向，避免資訊落差、管理空窗。

蔣萬安表示，台北市持續追查、稽查並向市民報告最新情況，今天台北市正對新增5家相關業者進行稽查，持續全面清查問題油品流向，並滾動更新相關資訊，全力守護市民食安。目前中央食藥署要求受影響的「原型油品」及使用問題油品超過20%的加工製品預防性下架，但這20%的標準認定，需要有更具體的依據與說明，才能更加速整體清查、下架的效率。

蔣萬安說，如泡麵的油包使用問題油品，但沖泡後整體比例低於20%，到底該不該下架？這些都需要中央清楚說明，避免存在模糊空間，讓民眾還是不安。

蔣萬安強調，台北市採取更嚴格的預防原則，北市府針對目前已掌握在台北的14+5家相關業者，只要涉及問題油品再製食品（如酥油、沙拉醬、沙茶醬、蛋黃醬、抹醬等），不論使用比例高低，皆先全面預防性下架；後續由業者提出證明文件，確認符合相關規範後，再恢復上架販售。

「食安管理不能建立在僥倖之上。」蔣萬安說，校園食安部分，教育局除了公布使用到該批問題油品的團膳業者名單，也要求團膳業者與各校、各幼兒園逐一核對食藥署資料，確認是否還有新增的受影響學校、幼兒園；另外，即刻起針對問題油品的再製食品全面預防性停用，絕不讓孩子的食安冒任何風險。

消費者權益方面，蔣萬安也要求法務局，要求相關業者本周到市府說明並提出具體退費方案，確保消費者能夠便利申請、獲得應有保障。蔣萬安認為，食安事件最重要的原則，就是資訊公開、從嚴把關。

蔣萬安也再度呼籲中央，除了該成立中聯油脂受影響油品查詢專區，更要針對這次油品事件成立跨縣市食安通報平台，讓各縣市衛生局能彼此即時同步、相互勾稽數量龐雜的再製食品流向，避免資訊落差與管理空窗，唯有資訊公開、標準一致、中央地方協力合作，才能真正守護民眾的健康與食品安全。

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