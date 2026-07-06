南投中聯問題油品回收率7%　學校全閃過！許淑華籲加強源頭管制

▲南投縣衛生局持續稽查要求業者回收問題油品。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中聯油脂近日傳出多達1300噸食用油品檢出一級致癌物超標，引發社會高度關注，南投縣長許淑華6日指出，該縣共有3家食品加工廠曾使用相關油品、目前回收率約達7%，所幸全縣學校皆未使用；他除呼籲全體國人提高警覺，也建議中央主管機關建立更積極主動的監測及抽驗制度，以及更嚴格的管理標準。

許淑華今日上午於縣務會議後，針對致癌油品善後處置及建議受訪，表示縣府在事件發生第一時間即啟動食品安全應變機制，由衛生局全面加強稽查轄內相關業者，確認問題油品流向3家業者，經查目前皆已無庫存、相關油品均已投入加工使用，所加工產品也已全面下架，並正積極回收市面流通產品，

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縣府也同步清查校園供餐及相關公共飲食系統，各校由於正值暑假，未使用涉案油品，另也要求南投豬樂園相關豬肉加工產品業者出具切結，確認未使用涉案油品。

許淑華說明，依衛生局目前掌握資料，全國問題原料油總量約1300公噸、相關產品回收率約為1.3%，該縣目前回收率約7%，整體回收率仍偏低，因此提醒中央、地方及所有食品業者須加速追蹤流向及回收作業，避免問題產品持續流通；衛生局會持續加強稽查及查核下架情形，並依中央要求，於期限內完成所有查核及回收資料彙整回報，以利中央掌握全國流向及後續處置。

許淑華另指出，此次問題油風波並非政府單位主動抽驗發現，而是由下游業者自主複驗檢出，顯示現行監測機制仍有精進空間，建議中央檢討現行食品安全管理制度，從源頭強化把關、降低食品安全風險，共同守護國人健康；針對民眾擔憂健康風險，許淑華也強調，此次檢出的一級致癌物苯駢芘（BaP，讀作本ㄆ一ㄢˊ皮），仍須視暴露量及長期攝取情形評估健康風險，呼籲民眾不必過度恐慌，日常飲食應維持均衡、儘量交替使用不同種類食用油，減少高油炸食品攝取。