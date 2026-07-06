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跨越5千公里人道關懷！門諾+雙和援助馬紹爾　送義肢更留下技術

▲▼門諾醫院與雙和醫院簽署合作意向書儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院與雙和醫院簽署合作意向書儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

跨越五千多公里，一場結合醫療專業與人道關懷的合作正式展開。門諾醫院與衛福部雙和醫院日前簽署合作意向書，攜手推動「馬紹爾義肢醫療援助計畫」，預計自115年第三季開始，透過義肢矯具專業團隊派駐、數位化義肢設備建置及在地醫療人才培育，共同提升馬紹爾群島義肢醫療服務能量，協助更多身障患者重拾行動能力。
 
簽署儀式由雙和醫院院長李明哲率領醫療團隊與門諾醫療法人董事長賴史忠、院長莊永鑣共同完成簽署。未來，雙方將結合雙和醫院多年深耕馬紹爾醫療援助的經驗，以及門諾醫院在義肢矯具領域累積多年的臨床技術，共同打造兼具數位化與人才培育的醫療援助模式，期盼讓醫療資源有限的友邦，也能享有更完善的義肢照護服務。

▲▼門諾醫院與雙和醫院簽署合作意向書儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫療法人董事長賴史忠表示，門諾秉持「憐憫病患、照顧弱勢」的建院精神，長年投入偏鄉與弱勢醫療服務，這份關懷不僅深耕花東，也希望能延伸至更多有需要的地方。他表示，馬紹爾群島受限於地理環境及醫療資源，許多因糖尿病或外傷截肢的民眾，長期缺乏完善的義肢服務。此次能與雙和醫院攜手合作，將門諾多年累積的義肢矯具專業帶到友邦，不只是醫療技術的交流，更希望透過實際行動，陪伴當地民眾找回生活的希望。
 
門諾醫院院長莊永鑣指出，預計115年第三季，門諾醫院將派遣兩位義肢矯具師前往馬紹爾，直接走進當地、了解患者實際需求，並進行臨床評估與肢體量測，同時捐贈3D掃描器、3D列印機、義肢校準台、研磨機及行動筆電等數位設備。未來將由當地完成患者掃描及資料建置，門諾團隊回台製作義肢，再透過雙和醫院協助運送至馬紹爾完成試穿與調整，運用數位科技縮短製作流程，也突破島國交通限制。

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▲▼門諾醫院與雙和醫院簽署合作意向書儀式。（圖／門諾醫院提供，下同）

完成簽署合作意向書，2院代表合影，雙和醫院院長李明哲 （左）、門諾醫療財團法人董事長賴史忠（中）、門諾醫院院長莊永鑣（右）。

這項合作最重要的不只是提供義肢，更希望將技術留下來。莊永鑣院長強調，「真正的醫療援助，不只是把設備送到當地，而是培養當地醫療人員具備服務病人的能力。」因此，計畫也將於115年第四季安排兩位馬紹爾醫療人員來台，並於本院接受2至3週的義肢矯具專業訓練；完成培訓後，門諾義肢矯具團隊也將再次前往馬紹爾，陪伴他們完成臨床試穿與調整，逐步建立在地義肢製作及服務能力，讓這項合作得以長久延續。
 
衛福部雙和醫院院長李明哲表示，雙和醫院長年投入馬紹爾醫療援助，深知當地對復健及義肢服務的需求。此次與門諾合作，結合雙方各自的專業與經驗，不僅能提升當地醫療照護品質，也期待建立一套可持續發展的合作模式，讓台灣醫療專業持續在國際上發揮影響力。
 

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