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民進黨工高鐵上遭性騷！　親曝可怕過程怒報警：噁心想吐

▲。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

▲一名民進黨黨工5日在Theads公開發文透露，「是的，我被性騷擾了」。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

政治中心／台北報導

一名民進黨黨工5日在Threads公開發文透露，「是的，我被性騷擾了」，他在文中控訴遭對方用手、用腿不斷磨蹭、觸碰身體，讓他感到噁心、害怕。他指出，「在朋友持續鼓勵下，我決定報警」。警方也立即在下一站上車處理，抵達目的地後陪同完成筆錄，雖然身體仍然噁心想吐、心情也久久無法平復，但始終告訴自己：一定要站出來。

該位民進黨黨工在社群平台Threads表示，「是的，我被性騷擾了」。有些事情，真的只有親身經歷過，才知道那種恐懼有多深。

該黨工表示，因公出差，搭著高鐵從左營返回台北。一直以來，自己都認為自己是一個很勇敢的人。但當性騷擾真正發生在自己身上時，才發現，再勇敢的人，也會害怕。

該黨工指出，「當對方一次又一次用手、用腿不斷磨蹭、觸碰我的身體時，自己整個人僵住了。噁心到想吐；我很害怕，害怕到眼淚差點掉下來，甚至第一個念頭，不是保護自己，而是擔心如果起身、爭執，會不會影響其他乘客的安寧」。

該黨工指出，幸好，好朋友透過訊息一直鼓勵「你一定要採取行動，不要讓這種人繼續傷害別人」，但自己沒有勇氣直接開口，只能透過高鐵網站的即時客服偷偷求助，客服第一時間回覆，請自己前往第六車廂列車長室。

該黨工說，那短短的一段路，自己走得很慢，也很沉重，謝謝高鐵的列車長，在自己幾乎沒有任何判斷能力、腦袋一片空白的時候，立即協助更換座位，耐心告知自己的權益，並詢問是否願意報警處理。

該黨工強調，「在朋友持續鼓勵下，我決定報警」。警方也立即在下一站上車處理，抵達目的地後陪同完成筆錄。雖然整個筆錄過程花了很長的時間，身體仍然噁心想吐、心情也久久無法平復，但始終告訴自己：一定要站出來。

該黨工表示，不是因為自己不害怕，而是因為不希望下一個受害者，還要承受同樣的恐懼。自己要真心感謝高鐵列車長的冷靜、專業與溫暖，也感謝警察同仁迅速介入、耐心協助，讓驚慌失措的我知道，原來在最無助的時候，真的有人願意接住你。

該黨工表示，也想告訴每一位曾經遭遇性騷擾的人：害怕，是正常的。發抖、哭泣、腦袋一片空白，也都是正常的。真正該羞愧的，從來不是受害者，而是那些把別人的恐懼當成快感的人。

該黨工強調，「對性騷擾，我們不能沉默，也不能容忍。每一次勇敢站出來，不只是為了自己，更是在保護下一個可能受害的人。性騷擾，零容忍」。

對此，高鐵也回應，經查本案發生於7/5北上660車次，列車長於獲悉後立即協助更換座位並提供熱飲、點心安撫情緒。

高鐵指出，當時列車長主動確認旅客有報警需求後，立即透過行控中心申請桃園站鐵警協助，並於列車抵達桃園站後陪同旅客向鐵警說明，鐵警亦抄錄涉嫌旅客資料。

高鐵強調，台灣高鐵公司強烈譴責於列車上騷擾其他旅客之行為，旅客若於旅途間遇到騷擾行為或感覺受到侵犯，均可立即向列車人員反映尋求協助或通報鐵路警察。

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