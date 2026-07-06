「黃家豪門」崩跌揭密　昔擁千億成台灣十大企業

▲黃世惠擔任三陽董座時，曾與小女兒黃悠美同台參加公司活動，當時家族的慶豐集團市值逾2千億元。（翻攝SYM-SanYang Motor臉書）



圖文／鏡週刊

曾經叱吒商場、名列台灣前十大企業的三陽機車前董座黃世惠，今年已經高齡100歲，他掌管的慶豐集團一度擁有千億元財力，10多年前卻因投資失利，不僅退出三陽機車集團經營，家族霸業也風光不再。

雖然淡出商場多年，但黃世惠的家族仍擁有不少資產，位於台北市外雙溪故宮博物院附近的一座千坪豪宅，便是黃家祖厝，目前市值高達5億元以上。

據本刊調查，黃世惠原本在美行醫，1979年返台接下三陽機車創辦人黃繼俊的事業，後來以慶豐環宇為集團控股公司進軍越南，並與德國福斯集團合資成立慶眾汽車，旗下還有慶豐銀行，黃美惠及黃悠美都曾協助父親事業，集團市值一度飆升逾2,000億元，後來連年虧損，加上金融海嘯，只好忍痛退出三陽機車經營，往日風光不再，如今祖厝還上演家族爭產，黃世惠的女兒在台美2地大打官司。

▲三陽機車在台灣市占率頗高，黃世惠與女兒已退出經營階層。（翻攝SYM-SanYang Motor臉書）

本刊實際走訪這座位於台北市至善路3段的黃家祖厝，門前有小溪及公車站牌，環境絕佳，從門外可看出，院子不少樹木高達5層樓以上，房子2層樓高，樓地板面積約200坪，但門前長出小草，外牆的山蘇已有30公分高，監視器及電鈴損壞，院子內車道遍布落葉，看起來已很久沒人居住，附近鄰居說，偶爾會看到有人前往打掃，昔日繁華不再，令人不勝唏噓。



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