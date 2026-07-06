分局長群組逼當天破案　羞辱基層語錄曝光

▲因為分局長要求嚴苛，南港分局的基層員警私下怨聲載道。（翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

此外，南港分局為了治安專案，特別創建毒駕、無被害人刑案（如毒品、妨害風化、賭博）2個群組，洪漢周近期也在裡面瘋狂發言，他要求警備隊、交通分隊、4個派出所、7個偵查小隊，合計13個單位，每週至少要破獲1件毒駕案；每天要查到1件無被害人刑案。更誇張的是，他不僅緊迫盯人，發言的尺度也越來越失控，甚至已經達到職場霸凌的標準。

Ｂ先生告訴本刊，每天一早，洪漢周便在群組點名各單位，要求主管回報績效及進度，再一一標註目標件數、尚欠件數，如果主管沒有回報「收到」，他還會酸對方：「是不是睡著了？」如果沒達標更慘，他會公開在群組開罵：「都不會覺得不好意思嗎？對得起國家嗎？」甚至要求沒達標的偵查小隊長，在2個小時內，提出當天一定會破案的計畫，「不然看著辦！有資格放假嗎？」

▲洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

結果，7個偵查小隊有5個因為查緝毒駕績效不符洪漢周的期待，6月底的週五、六、日3天，被安排每天早、晚2個時段進行路檢，理由是要增加「查緝量能」。Ｂ先生說：「入夜後的南港區人車稀少，不知道分局長是不懂自己轄區的屬性？還是故意整下屬？」

▲洪漢周在群組發言咄咄逼人，領導統御的方式引發爭議。（讀者提供）

還有一名基層員警Ｃ先生也表示，便衣刑警怎麼可能像制服員警一樣，在路上設崗、攔查毒駕？而且一個偵查小隊只有3個人，除了要辦公文、配合警政署打詐，還有暑假青春專案，再加上掃黑及選舉的勤務，專案多到數不完，讓他們幾乎累垮，所以才讓大家萌生退意，紛紛寫報告申請調離南港。

▲洪漢周一早就緊盯績效，態度逼人，讓基層員警承受極大壓力。（讀者提供）

▲洪漢周一早就緊盯績效，態度逼人，讓基層員警承受極大壓力。（讀者提供）

▲洪漢周要刑警在毒蟲家附近埋伏，見對方騎車或開車就當場攔查。示意畫面。（翻攝畫面）

Ｃ先生透露，洪漢周為了提升查緝毒駕的績效，曾建議同仁在轄區毒品列管人口住家埋伏，只要對方騎上機車或開車，就立刻攔查，執行唾液快篩，若結果呈現陽性就移送，不過，這跟查緝毒駕現行犯的出發點不同，加上快篩只能當參考，有法律依據的尿液檢驗至少要等一週，所以這些嫌犯移送檢方後，通通無保請回，甚至不少人最後根本沒驗出毒品反應，引發極大爭議。



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