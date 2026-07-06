致癌油延燒　綠黨團5大訴求：即刻公布品名、中央地方依法盡速開罰

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，幹事長莊瑞雄、書記長范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，民進黨團今（6日）要求衛福部達成5件事，包括今天公布所有問題油品名稱和相關可辨識資訊、讓民眾可到原通路退貨、食藥署網站設置問題油品資訊區、中央地方都應依食安法盡速開罰，以及衛福部要輔導相關油品業者改善。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今（6日）召開輿情回應記者會，范雲指出，致癌油品案中央地方一定要攜手合作。7月1日，食藥署會同地方政府去聯合查核，並公布相關批號；7月2日，食藥署有要求地方政府全面清查和下架。

范雲指出，但除了這些外，民進黨團進一步要求衛福部一定要做到下列5點事項。第一，今天衛福部就應該要公布所有問題的油品，之前是公布批號，今天應該要公布品名和相關可辨識的資訊，例如到期日等。第二，讓民眾可以辨識出相關產品後，到原通路去退貨。

范雲說，第三，食藥署網站也應該要設置問題油品的資訊專區，也要讓地方政府一天能匯回相關資訊至少兩次。第四，民眾非常關心致癌沙拉油責任，不管中央或地方都應該依食安法盡速開罰。最後，為什麼會發生相關問題？衛福部應該要輔導相關油品業者改善它的流程或措施。民眾無法再接受類似的超標高風險油品流入市面。

媒體追問，國民黨要求相關部會首長應辭職負責，民進黨團態度如何？莊瑞雄指出，站在保護消費者立場，食安是零容忍，這次致癌高風險油品流入市場，不管是中央政府或是地方政府，食安法規定的非常清楚，。中央政府該有一定的作為，地方政府站在第一線查察時各有武器，「中央跟地方都沒有蓋牌的一個餘地」，也就是說第一線各個地方政府一定是加強去做查察。

莊瑞雄指出，地方政府如果有任何發現，按照它手上食安法的規定，「它其實都有武器，都可以罰，可以要求去做第一時間要求去改善」，如果整個事情擴大了，本來就可以直接做開罰，中央也是如此。

莊瑞雄說，民進黨團態度非常清楚，釐清事實，問題油品本來就要公布，讓民眾跟商家可以做辨識，站在保護消費者立場，買到的人倒楣，當然要讓人家到原通路商退貨，中央更有責任把各地方政府資訊彙整，本來就要做專區，讓消費大眾更容易接近、清楚現在的資訊，以及全國清查結果是什麼。

莊瑞雄重申，食安法裡不只有中央可以開罰，反而第一線查到時沒有改善，就可以馬上開罰。如何輔導油品業者改善流程跟監製，讓流程不出問題、不會再發生類似問題，相信中央和地方應該好好思考如何加緊查察，不要每次碰到、社會炒得沸沸揚揚後，大家一直在補破網，中央跟地方大家應該一起聯手來，食安沒有藍綠問題。