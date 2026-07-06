缺工企業看過來！　勞動部青艦計畫最高補助180萬培育即戰力

▲勞動部推動青年就業旗艦計畫，透過先僱後訓及職場導師制度，協助企業培育符合產業需求的人才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青年順利接軌職場、緩解企業缺工壓力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業採取「先僱後訓」模式，透過系統化訓練及職場導師制度培育即戰力人才。近3年雲嘉南地區已有超過1200家企業參與。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，企業進用青年後，可安排3至6個月工作崗位訓練，並由資深員工擔任職場導師，協助青年累積實務經驗。計畫每家企業每年最高可獲180萬元訓練補助，降低育才成本並提升留才成效。

專營半導體製程管路設計及配管工程管理的錸恩帕斯科技公司，已將青艦計畫列為重要人才培育管道。公司財務管理處副總林惠真表示，受AI及半導體建廠需求帶動，目前急需監工、品保、工安及CAD繪圖人才，透過計畫可從基礎培養符合公司需求的人員，建立穩定人才來源。

公司並規劃專業技術、職場倫理、溝通協調及問題解決等課程，錄製超過200部教學影片，再由資深主管一對一指導，縮短新人養成時間。

27歲陳映竹原非本科系，進入公司擔任品保人員時毫無實務經驗，在職場導師陪伴下，從圖面判讀到品質檢驗逐步學習，目前已能獨立執行專案，任職一年薪資突破5萬元。

雲嘉南分署將於7月16日下午1時30分，在臺南文化創意產業園區舉辦計畫說明會，企業可線上報名，或洽06-6985945分機1712詢問。