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快訊／基隆「名人幼兒園」涉虐20幼童　市府公布2名教保員姓名

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童 家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆幼兒園爆教保員集體虐童，家長不滿控懲處過輕怒丟蛋抗議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市爆發教保服務人員涉嫌虐待近20名幼童案，引發社會高度關注。基隆市政府今天（6日）表示，依據第1階段行政調查結果，依《教保服務人員條例》正式公布涉案園所為七堵區「名人幼兒園」，涉案教保服務人員為林佳靜、劉可婕，並預計明天（7日）召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第2階段行政調查結果，後續將依法公布裁處內容，並向社會說明最新辦理進度。

基隆市長謝國樑昨天表示，第2階段行政調查預計可於明天完成委員會審議，若程序順利，市府將於8日正式宣布廢止名人幼兒園設立許可（廢照）。

▲基隆名人幼兒園涉虐童 市府公布2名涉案教保員姓名。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆名人幼兒園涉虐童，市府依法公布2名教保員姓名。

這起虐童案日前曝光後，多名幼童疑遭教保員不當對待，身體出現瘀青，引發家長憤怒。基隆市政府3日公布第1階段行政調查結果，認定涉案教保員林佳靜、劉可婕違反《教保服務人員條例》且情節重大，各裁處40萬元罰鍰，並終身不得擔任教保服務人員。此外，市府也對幼兒園負責人裁處最高額6萬元罰鍰，命其停止招生1年，並解除準公共教保服務機構契約。

不過，第1階段處分結果仍引發部分家長不滿，認為對園方處分過輕。4日有多名家長前往名人幼兒園外拉白布條、丟雞蛋抗議，要求市府盡速廢止幼兒園立案，並追究相關人員責任。

▲基隆名人幼兒園涉虐童 市府公布2名涉案教保員姓名。（圖／基隆市政府提供）

事件延燒後，基隆市教育處長徐嬿立在首次家長說明會後向市長謝國樑請辭，謝國樑表示尊重其決定，並將適時調整教育處人事。

為持續向家長說明調查進度及後續處置，謝國樑預計今天晚間6時出席於堵北里民活動中心舉辦的第5次家長說明會，與家長面對面溝通，回應外界關切。市府強調，將秉持「虐童零容忍」原則，依法究責，並全力保障幼童權益。

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