巴威肆虐關島！即時影像曝光　台灣網友喊「怕豹」：雷達陣亡了

▲關島氣象雷達上午擷取雷達回波圖後失去訊號。（圖／翻攝自防災即時通粉專）

記者鄺郁庭／綜合報導

超級颱風「巴威」過境關島，帶去災難性強風與滂沱大雨。防災粉專分享颱風巴威侵襲關島的即時監測畫面，畫面裡當地風雨相當猛烈，而關島氣象雷達更在台灣時間上午7時19分擷取最後一張雷達回波圖後失去訊號，讓不少人驚呼「雷達陣亡了」、「怕豹」、「台灣要多注意這個颱風。」

臉書粉專「停班停課最新通知｜防災即時通【Taiwan Alerts】」分享巴威颱風侵襲關島的YouTube即時監測畫面，並表示，「關島雷達在台灣時間上午7：19截取到最後一張雷達回波圖後宣告陣亡。」

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貼文曝光後引發議論，不少人關注巴威目前的威力，也擔心後續是否會影響台灣，「哇！雷達都被幹爆了，這應該是歷年來更恐怖的颱風」、「怕豹」、「好強的頭目，還沒看到實體，這前奏聲感受得出來」、「吃力了，台灣要多注意這個颱風。」「好恐怖。」

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」

巴威颱風今（6）日至周三將達強度巔峰，周四逐漸北轉，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基、宜蘭已超過6成，其中以基隆市63%機率最高。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市已達63%、宜蘭縣62%、台北市61%、新北市60%，另外包括桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及花蓮縣已有超過50%。

氣象署表示，當颱風逐漸靠近時，通常機率值會逐漸增高，颱風造成的風雨程度也會增強，但受到颱風不對稱結構及地形影響，各地出現風雨的程度會有不同。