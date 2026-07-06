泰男童飆車撞死10僧侶　倖存者自曝聽見「神秘低語」警告：靠右走

▲11歲男童駕車高速衝撞一支行腳僧隊伍，導致10名僧侶不幸喪命。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國穆達漢府（Mukdahan）發生重大事故，一名11歲男童駕車高速衝撞一支行腳僧隊伍，導致10名僧侶不幸喪命，另有多人受傷。一名倖存僧侶回憶，事發前耳邊突然傳來神秘低語，警告眾人靠右行走，未料幾秒鐘後發生悲劇。

男童駕車衝撞 10僧侶喪命

ch7等泰媒報導，這起悲劇發生在2日上午10時52分，來自普馬諾羅姆佛足印寺的34名僧侶正沿公路左側行走，目的地為烏汶府（Ubon），未料才走了6至7公里，就遭一輛皮卡車以極快速度衝撞。

僧侶們頓時遭撞飛四散，現場哀號聲不絕於耳，其中一人甚至直接衝破擋風玻璃，摔進車內喪命。截至事故當晚8時，累計10名僧侶不治。

神秘聲音提醒 他逃死劫



根據穆達漢聯合救援協會發布的採訪影片，倖存者「頌蓬法師」回憶，行腳時突然聽到一個聲音，低聲警告「會出事」，要求眾僧侶靠右行走。他按照神秘聲音的指示提醒大家，未料就在接下來短短幾秒鐘內，皮卡車便猛衝過來。

「頌蓬法師」當時一邊行走一邊念佛號，但及時跳到路邊躲過一劫，其他僧侶則被撞倒。

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特殊兒童自行開車？家長報警來不及



男童祖父向媒體坦言，案發時自己並不在場，只有妻子與孫子待在家中。他表示，孫子是特殊兒童，而且自己從未教過孩子開車，完全不知道孫子是怎麼拿到鑰匙，並且把車開出來的。

男童祖母則宣稱，她發現後曾試圖阻止，但孫子已鎖上車門並立即駛離。男童母親得知後立刻報警請求攔截，但為時已晚。

警方表示，因肇事者為未成年人，依法須在多方專業人員陪同下偵訊，而且男童目前仍處於精神休克狀態，無法親自應訊，但他們已對監護人展開疏忽照顧兒童的調查。

至於家長宣稱肇事者為特殊兒童一事，警方尚未證實。