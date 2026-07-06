新店綠8公車司機恍神「連撞路旁6車」　還好深夜收班沒乘客

▲新店客運綠8公車司機恍神，連擦撞路旁6輛小客車。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區昨（5日）深夜，一輛新店客運綠8線公車，在結束載客服務準備返程下山時，行經新店區僑信路往僑義路方向，59歲的謝姓司機疑因一時恍神不慎，沿路連續擦撞停放在路邊的整排轎車。導致共有6輛小客車慘遭波及，車身鈑金、烤漆受損，公車的左前車頭也破了、方向燈組當場掉落。所幸當時公車內並無乘客，未造成人員傷亡，詳細原因待警方調查。

▼事故造成公車左前車頭毀損，連方向燈組都掉了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天晚間11時許，警方接獲報案，指稱新店區僑信路往僑義路、「台北小城」社區的下山方向發生公車自撞的連環車禍。警方趕抵現場，涉案車輛為新店客運綠8線公車（路線往返台北小城至中和），當時司機59歲的謝姓男子駕駛公車由僑信路往僑義路下山方向行駛，正準備結束工作返程，因一時操作不慎，導致車身偏離車道，隨即朝著路邊停放的車輛一整排狠狠擦撞過去。

經警方在現場逐一清點，共有6輛停放在路邊的小客車無辜遭受波及，每輛車的車側、車尾鈑金凹陷變形，烤漆也留下一道道深深的擦撞痕跡，而惹禍的公車左前車頭也當場撞裂，方向燈組當場被震到「掉下來」懸掛在外。

警方依規定對謝姓司機進行酒測，酒測值為0，並無酒駕或毒駕情事，因深夜收班，車內並無乘客，幸運地完全無人受傷。至於詳細的肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

▲▼無辜受害小客車鈑金、烤漆毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）