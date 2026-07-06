南消第七大隊攜手特搜辦船艇訓練　警義消強化水域救援戰力

▲台南市消防局第七救災救護大隊攜手特搜分隊，辦理警義消船艇操作及水域救援訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化警消及義勇消防人員水域救援與船艇操作能力，台南市政府消防局第七救災救護大隊於5、6日攜手特搜分隊辦理警義消船艇操作訓練，透過實務操作及情境演練，提升面對颱風、豪雨積淹水及水域事故時的救援效能。

訓練內容包括船艇基本操作、安全航行、船外機保養、離靠岸操作、拋繩救援、落水人員救援及緊急狀況處置，並由具有豐富水域救援經驗的特搜分隊教官授課，結合理論講解與實際操舟，讓參訓人員熟悉裝備性能及操作技巧。

現場並安排警、義消混合編組，模擬船艇出勤、水域搜索及人員救援等情境，透過任務分工與通訊協調，培養團隊默契，強化跨單位協同救災能力。

第七大隊大隊長石家源表示，近年短延時強降雨及颱風災害頻繁，水域救援勤務日益重要，定期訓練除能提升船艇操作技能，也能建立標準作業程序，確保救援效率與人員安全。

消防局長楊宗林呼籲，豪雨及颱風期間應避免前往河川、溪流、海邊與低窪積水地區；暑假前往海邊戲水前，應掌握天氣及潮汐資訊，選擇有救生員駐守海域，並牢記「防溺十招」及「救溺五步：叫、叫、伸、拋、划」，遇有緊急事故立即撥打119。