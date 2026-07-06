巴威強度將達巔峰　周四白天北轉先發布海警

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風今天將達強度巔峰，周四逐漸北轉朝台灣東北部海面前進，由於強度較強，且暴風半徑廣闊，將為台灣帶來明顯風雨，中央氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報。

中央氣象署預報員趙竑表示，目前台灣持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱，午後留意雷陣雨。位於台灣東南東方2700公里的巴威颱風，周三前沿著太平洋高壓南側，往琉球南方海面移動，周四將逐漸北轉。梅莎颱風則已減弱為熱帶性低氣壓，未來不會有影響。

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趙竑指出，巴威颱風目前距離台灣遙遠，周四逐漸偏北移動，接近台灣時的誤差範圍仍大，偏東、偏西都有不確定性，由於颱風強度較強，且暴風半徑較大，接近台灣過程中一定會帶來影響，周三起就要開始留意長浪。

趙竑表示，今天是巴威颱風強度最強時間點，北轉後就會逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，由於暴風半徑仍有320至350公里，帶來風勢一定會較強，提醒民眾留意。

他表示，巴威颱風目前偏向朝台灣東方海面行進，為東南向西北走向，當年造成嚴重災害的賀伯及溫妮颱風也是類似走向，但巴威颱風暴風半徑較大，且強度較強，帶來風雨及災情可能也不同。

趙竑指出，目前預估巴威颱風周四白天北轉的時間點，就有機會發布海上颱風警報，由於其環流廣闊，不排除周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他表示，今天至周三各地多雲到晴，午後北部、嘉義至南投地區及各山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率；周四隨著颱風外圍環流接近，北部開始有降雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部近山區及各山區有雷陣雨。

他指出，周五至周六颱風影響最為明顯，全台都有降雨，北部地區及中部山區有豪雨以上等級降雨機率；下周日隨著颱風逐漸遠離，西半部及東南部仍有明顯陣雨，其他地區偶有陣雨。

溫度方面，趙竑表示，今天至周四各地高溫約33至35度，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度高溫發生機率；周五至下周日水氣增多，氣溫略為下降，但感受仍偏炎熱。

另外，他也說，周三起北海岸、東半部及恆春有長浪機率，提醒民眾留意。