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致癌油風暴「最新名單」退貨方法一次看！

▲▼中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣府要求相關油品預防性下嫁。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲中聯致癌油事件延燒。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯致癌油風暴持續擴大，衛生福利部食品藥物管理署5日公布受影響的「257家業者」名單，引發社會高度關注。《ETtoday新聞雲》特別整理出各大受波及品牌與通路，最新的退貨退款方式、下架品項及官方客服專線。

「第二層產品」擴大預防性下架　257家食品業者受影響　

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針對中聯大豆沙拉油事件，食藥署已於本月1日鐵腕命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品必須在3日中午12點前全面下架完成。由於案情牽連甚廣，「第二層產品」也已擴大實施預防性下架，總計全台共有257家食品業者受到此次食安風暴波及。

退換貨。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲致癌油最新退換貨懶人包。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

各品牌退換貨機制

味王

．旗下指定批號的8款泡麵品項（包括袋裝原汁牛肉湯麵、袋裝及碗裝紅燒牛肉湯麵、袋裝及碗裝十三香麻辣拌麵、桶裝燻香素雞湯麵、碗裝金味王紅燒牛肉麵、袋裝素食麵、辣辣麻辣燙湯麵、辣辣海鮮湯麵）。

．即日起至2026年8月31日止，消費者可憑原購買發票憑證或產品實體（無論是否開封），至原購買通路、超商或店家辦理，客服專線0800-221121。

泰山企業

．4至6月生產的指定批號9大油品（不分印製批次，無論是否使用過）。

．有憑證者可寄回憑證、發票至總公司，核對後將寄發郵政匯票現金；無憑證者可聯繫客服由專人到府回收並退款；亦可填寫官方線上表單申請，客服專線0800-079-080。

福壽實業

．指定批號的11款油品（已開封、空桶均可辦理）。

．一般消費者可憑發票或消費紀錄至全台5個實體據點（新北五股、台中沙鹿總公司、台中港廠、高雄橋頭、高雄大社）辦理，或安排物流免費到府收件，客服專線0800-236699。

桂冠食品

．效期為2026年7月08日至7月15日的原味沙拉。

．消費者可憑購買發票、實體憑證或保留的產品外包裝，至原購買通路辦理退費或換貨，客服專線0800-031-720。

福懋油脂

．旗下指定批號的營業用及零售油品。

．官方表示將提供專人對接回收作業，客服專線0800-888255。

量販超商及零售通路退款辦法

萬家福（家樂福）

．凡持有4月至6月的購買憑證，消費者持購買發票+商品、購買紀錄，即可直接至任一門市服務台辦理退款。

全聯福利中心

．購買4月至6月涉案油品的消費者，須攜帶發票並帶上「空瓶」，回到原購買門市辦理。

OK超商

．凡持有購買「泰山大豆沙拉油600ml」的發票，持發票即可至門市服務台辦理退費。

美廉社、愛買

．凡購買涉案油品的消費者，憑發票或相關購買憑證，即可至各門市服務台辦理退貨。

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食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布受影響257家業者資訊。（圖／食藥署提供）

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