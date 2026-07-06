超級颱風巴威「狂風暴雨」畫面曝光　外媒預測：朝台灣前進

▲美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）衛星影像顯示，7月5日颱風巴威逼近關島。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

超級颱風「巴威」（Bavi）6日夾帶狂風暴雨登陸美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands），根據Olongapo Times分享的影片，可見羅塔島（Rota）出現強勁風雨。

美國國家氣象局（NWS）警告風雨構成「迫在眉睫的生命威脅」，暴風圈6日上午開始通過關島東北方、人口不到2000人的羅塔島，該島已發布極端強風警告。此外，附近的關島、提尼安島（Tinian）、塞班島（Saipan）發布颱風警報，周邊多島也處於熱帶風暴警戒狀態。

Kandit News Group指出，巴威通過羅塔島時，仍維持每小時180英里的災難性最大持續風速。此外，羅塔島市長霍格（Aubry Hocog）辦公室部分建築受損。

霍格表示，網路上流傳不明人士在風眼通過、風勢暫歇期間拍攝的畫面，可見有電訊天線裝置倒塌的狀況。她也呼籲居民在解除警報前，務必留在室內，不要外出。

海灣時報指出，巴威是2026年出現的第2個超級颱風，正從太平洋馬里亞納群島向西移動，預計7日進入菲律賓責任區（PAR），隨後將北轉，往台灣的方向前進，不過登陸菲律賓的可能性低。