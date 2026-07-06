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藍色公路觀光嘉年華啟航！基隆-花蓮首航337旅客　8月接力登場

▲▼「新臺馬輪」第一航次共搭載337位旅客、53輛客車及17輛機車到訪花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲「新臺馬輪」第一航次共搭載337位旅客、53輛客車及17輛機車到訪花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部「2026藍色公路海洋觀光嘉年華」首發花蓮港，花蓮港務分公司於115年7月4日清晨迎來眾所期待的「基隆－花蓮」限定航線！本次盛事自7月3日至7月5日展開，由「新臺馬輪」擔綱主運力，第一航次共搭載337位旅客、53輛客車及17輛機車到訪花蓮港，帶領數百名渴望體驗海洋觀光旅遊的民眾，從海上視角深度探索東台灣的壯麗山海。

本次執行任務的「新臺馬輪」總載運量可達642人，共有386個臥鋪、256個座位，提供旅客極為舒適的乘船體驗。本航次特別主打「夜間移動、船上過夜」的獨特體驗，新臺馬輪於7月3日晚間由基隆港出發，船上精心規劃夜航觀星、曙光迎曦及樂團表演等多元活動，讓旅客在海浪輕拍中享受浪漫夜航；7月4日清晨旅客可在海上遠眺太魯閣國家公園與清水斷崖的晨曦美景外，一覺醒來即可精神飽滿地由花蓮港下船。

▲▼「新臺馬輪」第一航次共搭載337位旅客、53輛客車及17輛機車到訪花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

此外，為歡迎遠道而來的貴客，花蓮縣政府特別貼心安排了精彩的迎賓表演，及接駁交通服務，讓旅客無縫接軌展開花蓮遊程。結束精彩的花蓮之旅後，新臺馬輪於5日搭載348位旅客、52輛客車及17輛機車，帶著滿載而歸的愉悅心情返回基隆港。

藍色公路將逐漸成為串聯台灣東西部的重要橋樑。花蓮港務分公司與相關單位密切配合藍色公路行程安排，確保所有旅客都能享受最安全、療癒的海上假期。

錯過本次首航的民眾也別失望，花蓮港務分公司溫馨預告，緊接著「第二航次」將於115年8月7日至8月9日接力登場。花蓮港已做好充分準備，滿懷熱情期待與更多熱愛海洋的旅客在蔚藍太平洋上相見，共同見證東海岸藍色經濟圈的蓬勃魅力！

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