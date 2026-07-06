暑假回屏東探望阿嬤　17歲高中棒球好手海邊戲水亡！家屬哭癱

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣東港鎮南平路附近海堤昨(5)日下午發生溺水意外，17歲郭姓高中生與2名友人到海邊戲水時，不慎遭海浪捲入海中，警消搜救約1個半小時後將人救起，但已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。據了解，郭姓高中生是高雄市普門中學棒球隊學生，利用周末返屏東東港探望阿嬤，未料竟發生憾事。

▲高雄郭姓高中生暑假前往屏東探望阿嬤，不幸在東港海邊溺斃。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣消防局表示，昨日下午3時25分接獲報案，指東港鎮南平路附近海堤有民眾溺水，立即出動8輛消防車、3艘船艇、2架無人機，以及15名警消、20名義消投入搜救，下午5時7分於距離岸邊約100至200公尺海域發現郭姓高中生，救起時已無呼吸心跳，郭少家屬在一旁哭倒在地，警消對其進行急救後由救護車送往輔英醫院急救，仍因傷重於晚間6時30分宣告不治。

郭姓少年目前就讀普門中學，今年高一升高二，是校內棒球隊成員。由於適逢周末放假，他返回東港探望阿嬤，阿嬤平時在當地經營海水遊憩設備租賃店，店面鄰近海邊，不料郭少與友人到海邊戲水時，遭海浪捲走失蹤，最終不幸喪命，家屬在現場哭得撕心裂肺。

校方得知噩耗後表示，郭姓少年平時個性乖巧、有禮貌，是棒球隊的一員，對於這起意外深感不捨。由於球隊學生大多已返校準備暑期訓練，學校今天上午已由輔導室針對棒球隊學生進行安心輔導，協助隊友調適情緒；校方也指出，放暑假前均持續宣導水域安全及各項安全觀念，未料仍發生令人遺憾的意外，後續也將持續關懷家屬，提供必要協助。