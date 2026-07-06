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美伊最新「關鍵一周」和談暫停　3大議題仍卡關

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國、伊朗及調解方卡達、巴基斯坦已就日前在卡達杜哈舉行的美伊會談發表聲明，除伊朗外，各方均形容會談「進展積極」。不過，美伊目前仍在黎巴嫩停火、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通行機制及伊朗資產解凍等3項核心議題存在明顯分歧，分析認為，若無法縮小差距，最終和平協議恐難達成。

伊朗國葬結束後　將與美國恢復舉行會談

巴基斯坦外交部表示，各方同意持續談判，並將於伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬結束後，儘快舉行下一輪會談。

▲ 伊朗已故最高領袖哈米尼國葬。（圖／路透）

▲ 伊朗已故最高領袖哈米尼國葬。（圖／路透）

目前伊朗正舉行為期1周的大規模國葬儀式，紀念於2月底美國與以色列空襲中身亡的哈米尼及多名家人。哈米尼與女兒、女婿、媳婦及年僅14個月大的孫女棺木，一同陳設於戶外玻璃櫃中供民眾瞻仰。

▲美國總統川普。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美國總統川普。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

川普撂話：能一擊解決所以伊朗領導層

美國總統川普也證實，美伊談判因國葬暫停1周。他繼續放話，伊朗領導層目前都出席喪禮，美方「只要一擊就能把他們全部解決」，但不會這麼做，「否則就沒人跟我們談判了。」

儘管各方對杜哈會談釋出正面訊號，但隨著更多談判細節曝光，包括會談時間、地點數度更改，以及原定面對面談判改為間接協商，都反映出美伊互信不足、認知仍存在落差。

▲美伊三大議題分歧。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊三大議題分歧。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

美伊三項議題仍存在重大分歧

目前已知資訊顯示，美伊主要分歧集中於3項議題，分別是黎巴嫩永久停火、荷莫茲海峽通行機制，以及伊朗資產解凍。雙方僅在資金使用方式上取得有限進展。

在黎巴嫩問題上，伊朗認為，永久停火是諒解備忘錄最基本內容，也是檢驗美國能否約束以色列的重要指標。然而，美方推動的最新安全安排，並未要求以軍立即撤離黎巴嫩南部，也未禁止其持續發動攻擊，因此伊方認為已削弱備忘錄基礎。

荷莫茲海峽方面，美國持續推動替代航線；伊朗則重申，任何通航安排都必須建立在伊朗對海峽管理權的前提下，並拒絕未經同意設立「平行航道」。美方要求伊朗放棄收費及通行管制，也遭伊方視為觸及主權底線。

至於資產解凍，伊朗要求以分階段、可自由支配的方式解凍資金，並直接匯入伊朗中央銀行；美方則堅持資金解凍須與伊朗履行協議情況掛鉤，優先用於人道用途，並採分階段釋放。

分析認為，若雙方無法在上述3項核心議題取得共識，美伊談判恐難達成最終協議。

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