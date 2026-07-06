　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

姚明16歲女兒近照曝光！網驚：高過爸爸肩膀，目測身高已破200cm

▲多名網友在紐約大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

▲多名網友在紐約大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

前NBA名將、中國籃球員姚明近日帶著妻女，在紐約大都會藝術博物館欣賞畫作時，被多名中國網友巧遇。不少人指出，16歲的姚沁蕾站在身高226公分的姚明身旁，目測已超過200公分，「身高都高過爸爸肩膀了，身高190公分的葉莉在一旁顯得好嬌小」。

據《星島頭條》報導，當天姚明一家三口的裝扮十分低調樸素，姚明身穿一件深藍色上衣，搭配深色休閒長褲及白色運動鞋，魁梧身型依舊；太太葉莉則身穿黑色中長外套、藍色短裙內配黑色緊身褲，而16歲的姚沁蕾則穿著簡單的淺藍色寬鬆T恤與黑色運動褲，手裡拿著導覽手冊，雖然他們打扮休閒，但三人站在一起時，引來身旁外國遊客頻頻側目。

▲▼網友將巧遇照上傳在小紅書。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友將巧遇照上傳在小紅書。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友將巧遇照上傳在小紅書。（圖／翻攝自小紅書）

多名網友在小紅書發文寫下標題，「The Met（大都會藝術博物館）偶遇姚明」，並附上姚明一家三口看展的照片，引起熱議。原Po表示，「今天在紐約的The Met，突然人群有點小騷動，遠遠看到一個『巨人』的背影，第一眼就認出來了，居然是姚明帶著家人來參觀博物館。」

原Po還說道，「大家都很默契，只是遠遠地拍照，沒有上前打擾，氣氛特別好，逛了半圈後，沒想到又在中國園林展區偶遇了一次，真是緣分！」

▲姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多名網友在紐約大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼多名網友在紐約大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

▲姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書，上同）

其他巧遇的人也表示，「他們一家都很高，人非常和藹」、「站在旁邊的時候真的像一面牆」、「女兒感覺又長高了」、「逛展突然一回頭就遇到了」。

網友表示，姚沁蕾去年的身高還不及190公分媽媽葉莉，該張近照目測已破200公分，早已高過媽媽，甚至超過身高226公分的姚明肩膀，「一家人的神級基因實在太強大了！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

大陸熱門新聞

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

廣西水庫潰決已2死　洪水淹沒村莊

湖北龍捲風8死　倖存者「雙腳離地」被吹風

植物人夫昏迷7年！她每天咬腳趾喚醒他

湖北龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

甘肅今早山崩「33人遭掩埋」　當地緊急展開救援

過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

共軍試射飛彈2路線成功「故佈疑陣」

廣西暴雨成災「居民剩頭在水面」

更多熱門

相關新聞

林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

林書豪引退　周杰倫、林志傑齊聲祝福

永遠的「林來瘋」正式退役！林書豪28日正式接受母隊新北國王進行球衣引退儀式，包括體壇、演藝圈眾多大咖，都錄製影片為這位華人界傳奇球星獻上祝福，包括歌壇天王周杰倫、「移動長城」姚明以及台籃活傳奇「野獸」林志傑，都拍攝影片向林書豪致敬。

姚明女兒現身！15歲身高190公分

姚明女兒現身！15歲身高190公分

陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡 229公分姚明進場如入「小人國」

陸全國兩會開議「明星代表」搶鏡 229公分姚明進場如入「小人國」

移動長城姚明　傳辭中國籃協主席

移動長城姚明　傳辭中國籃協主席

姚明傳悄辭中國籃協主席 「任職七年」國家隊連兩屆無緣奧運

姚明傳悄辭中國籃協主席 「任職七年」國家隊連兩屆無緣奧運

關鍵字：

姚明姚沁蕾葉莉紐約大都會藝術博物館

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面