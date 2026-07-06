姚明16歲女兒近照曝光！網驚：高過爸爸肩膀，目測身高已破200cm

▲多名網友在紐約大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

前NBA名將、中國籃球員姚明近日帶著妻女，在紐約大都會藝術博物館欣賞畫作時，被多名中國網友巧遇。不少人指出，16歲的姚沁蕾站在身高226公分的姚明身旁，目測已超過200公分，「身高都高過爸爸肩膀了，身高190公分的葉莉在一旁顯得好嬌小」。

據《星島頭條》報導，當天姚明一家三口的裝扮十分低調樸素，姚明身穿一件深藍色上衣，搭配深色休閒長褲及白色運動鞋，魁梧身型依舊；太太葉莉則身穿黑色中長外套、藍色短裙內配黑色緊身褲，而16歲的姚沁蕾則穿著簡單的淺藍色寬鬆T恤與黑色運動褲，手裡拿著導覽手冊，雖然他們打扮休閒，但三人站在一起時，引來身旁外國遊客頻頻側目。

▲▼網友將巧遇照上傳在小紅書。（圖／翻攝自小紅書）

多名網友在小紅書發文寫下標題，「The Met（大都會藝術博物館）偶遇姚明」，並附上姚明一家三口看展的照片，引起熱議。原Po表示，「今天在紐約的The Met，突然人群有點小騷動，遠遠看到一個『巨人』的背影，第一眼就認出來了，居然是姚明帶著家人來參觀博物館。」

原Po還說道，「大家都很默契，只是遠遠地拍照，沒有上前打擾，氣氛特別好，逛了半圈後，沒想到又在中國園林展區偶遇了一次，真是緣分！」

▲姚明一家三口。（圖／翻攝自小紅書，上同）

其他巧遇的人也表示，「他們一家都很高，人非常和藹」、「站在旁邊的時候真的像一面牆」、「女兒感覺又長高了」、「逛展突然一回頭就遇到了」。

網友表示，姚沁蕾去年的身高還不及190公分媽媽葉莉，該張近照目測已破200公分，早已高過媽媽，甚至超過身高226公分的姚明肩膀，「一家人的神級基因實在太強大了！」