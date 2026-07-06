彰化4天2起！男國小旁公園運動遭浪犬狂追　慘摔全身傷送醫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣浪狗攻擊事件頻傳，繼彰化市2日發生10隻流浪狗追逐學童造成全身擦傷後，昨(5日)下午埔心鄉再度傳出狗群傷人意外。一名20歲男子在梧鳳國小旁公園運動時，突遭3隻浪狗狂追，驚慌逃跑過程中摔倒，造成全身手腳、頭部擦挫傷送醫。由於事件發生地點緊鄰國小，居民疾呼應儘速處置，避免學童成為下一個受害者。

▲李先生前往埔心公園運動時遭3隻浪犬狂追摔倒，全身是傷。（圖／民眾提供）

這起事件發生於昨日下午1時許，李男表示，平時中午都會到公園運動，近期經常目擊一輛白色轎車固定前來餵食流浪狗，導致狗群長期在該處聚集、不願離去。

▲彰化埔心鄉發生浪群追人事件。（圖／民眾提供）

他無奈地說，「今天只是從公園旁經過，突然就被3隻狗狂追，嚇得逃跑時跌倒，身上傷口多達5處。」他沉痛呼籲餵養人不要再任意餵食，也請求彰化縣動物防疫所儘快介入安置，還給民眾安全的運動空間。

據當地居民指出，該處長期聚集至少7至8隻野狗，且公園緊鄰梧鳳國小，平時學童出入頻繁，如今連成年人都遭追咬受傷，萬一受害對象換成學童，後果恐不堪設想，更加憂心，持續的餵食行為，流浪狗群聚問題恐難根治。

轄區溪湖警分局舊館派出所表示，現場並無監視器可供調閱，但已同步通報彰化縣動物防疫所及縣府1999專線，後續將由權責單位前往捕捉與安置。

▲▼浪群出沒在附近農田。（圖／民眾提供）