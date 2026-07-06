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食藥署被罵才公布257家致癌油業者　他看完名單痛批「選舉蓋牌」

▲林佳新。（圖／翻攝林佳新臉書）

▲林佳新。（圖／翻攝林佳新臉書）

記者郭運興／台北報導

致癌油爭議延燒，衛福部食藥署原本不公布第二層業者名單，引起外界批評，食藥署才在5日公布受影響「257家業者」資訊。對此，曾代表國民黨參選立委的最強菜農林佳新今（6日）痛批，衛福部第一時間選擇蓋牌的行為與嘴臉令人失望跟難過，名單不乏團膳業者和國軍供應商，也有很多大賣場供應鏈，就自己所知供應範圍遍佈全台各大業者，自己忽然驚覺第一時間不能公布原來是選舉到了，這種打模糊仗的行為真的能讓人民安心？

林佳新表示，世界人權宣言裡明載「人民有免於恐懼的自由」，但台灣政府卻讓人民陷入五里迷霧中不只恐懼民眾更沒知的權利。

林佳新表示，既然有規範一級致癌物苯駢芘在油品中的容許量，那就照規矩走沒什麼好說，只是衛福部第一時間選擇蓋牌的行為與嘴臉真的令人感到失望跟難過。

林佳新說，最慘的是昨天自己看見衛福部掌握的業者名單，忽然嚇一跳，裡面不乏團膳業者和國軍供應商，其實也有很多大賣場業者的供應鏈，例如裡面就有豆皮、豆角業者的名單，就自己所知其供應範圍遍佈全台各大業者，早是人人餐桌上的問題

林佳新批評，自己才忽然驚覺第一時間不能公布原來是選舉到了，怕人民知道太多，戳破的會更多，而這種蓋牌打模糊仗的行為真的能讓人民安心嗎？從蓋牌不公布到公布廠商名稱卻還拖著不統一詳查公布產品細項，這大有為的政府到底在幹嘛？

林佳新質疑，未來面對其他食安問題是否會比照這樣的方式辦理？這符合食安法的規範嗎？！還是所謂的法律因人設事因政治因素就要與時俱進的轉彎？

林佳新表示，對比頂新案民進黨全力轟官員下台，如今政府官員與執政黨全都選擇性失憶！衛福部你是忘了還是害怕想起來？

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