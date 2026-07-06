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台74線千萬邁巴赫遭擊落！維修費恐噴300萬　挨撞駕駛酒駕慘了

▲麥巴赫。（圖／民眾提供）

▲原價破千萬的賓士邁巴赫今天清晨在台74線遭撞，結果遭撞的駕駛酒駕被法辦。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中台74線快速道路今（6）日清晨發生天價車禍，一名35歲陳姓男子駕駛自小客車行經東向23K處時，疑因變換車道不慎，當場「擊落」一輛原價破千萬的賓士邁巴赫。強大撞擊力道導致邁巴赫前軸斷裂、車頭毀損嚴重，初估維修費恐高達300萬元。然而警方到場後劇情大反轉，被撞的邁巴赫林姓駕駛竟被測出酒駕，還嚴重超標，當場遭移送法辦。

根據調查，這起事故發生在6日凌晨5時2分，當時陳男駕駛自小客車沿台74線東向行駛，在變換車道過程中，不慎與同向由28歲林男駕駛的邁巴赫發生猛烈碰撞。事故造成邁巴赫車上的林男及乘客劉女全身多處擦挫傷，所幸救護人員及時趕抵，將兩人送醫治療後均無大礙。

▲麥巴赫。（圖／民眾提供）

▲超跑達人表示，雖然該款是舊款邁巴赫，但車損嚴重，維修費依舊相當驚人。（圖／民眾提供）

不過，警方在現場進行酒測時發現，肇事的陳男並無酒駕情事，反倒是「受害者」林男呼氣酒測值竟超過基準值數倍。儘管開著千萬豪車，林男仍難逃法網，詢後被依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

邁巴赫被撞得車頭幾乎全毀，超跑達人B先生指出，該車款雖為舊款麥巴赫，當年新車價破千萬，目前市價仍有約800多萬。但從現場照片來看，車損情況極為嚴重，「前軸都斷了」，若回原廠維修，費用恐怕300萬元起跳。

警方呼籲，飲酒後切勿駕駛車輛，酒駕不僅危及自身與他人生命安全，更將面臨刑事、民事責任及高額罰則。提醒民眾切勿心存僥倖，一旦發生意外，不僅愛車毀損，更得面臨法律制裁，得不償失。

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