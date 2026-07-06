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花蓮夏戀嘉年華圓滿落幕！亞洲舞王羅志祥壓軸全場嗨翻

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，閉幕煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台夏日指標音樂盛事「2026花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於花蓮東大門廣場熱力落幕，最終夜匯集包括亞洲舞王「羅志祥」等多組重量級歌手唱跳經典曲目，現場觀眾熱情湧現、掌聲不斷，縣長徐榛蔚及夏戀創辦人立法委員傅崐萁也出席同歡，活動在璀璨煙火與歡呼聲中劃下完美句，嗨翻東台灣的夜晚！

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼壓軸演出由「亞洲舞王」羅志祥熱力唱跳，讓夏戀嘉年華掀起最高潮。

開場由在地原民搖滾樂團基姜樂團（Gigiang Band）以原住民語與搖滾元素交織的強勁表演揭開序幕，接連演唱《Supu Ta》與《Rmngaw》，以濃厚在地文化能量點燃全場氣氛。邱振哲的《好願意》、《再見》、《太陽》三首曲風以抒情與溫暖為主，歌詞多描繪愛情與告別的細膩心境，演唱觸動聽眾共鳴，營造親密且感性的舞台氛圍。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

人氣樂團告五人演出串燒多首膾炙人口曲目，包括《我想要佔據你》、《愛人錯過》、《癒合》與《披星戴月的想你》，編曲兼具流行與獨立搖滾的質感。現場演出引發情感共振，頻繁掀起合唱與尖叫聲，是吸引年輕聽眾的關鍵。「寶藏男孩」持修則以獨特的情感表達演唱《根本不是我的對手》、《你的眼睛》與《花》，舞台表現重在情緒傳遞，能在安靜時刻抓住觀眾注意力。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

金曲歌后孫淑媚獻上經典與新意兼具的歌單，包括《我要閃閃爍》、《心愛的別走》、《Ikigal》、《Catch me》，曲風橫跨復古、抒情與節奏感強的流行元素，展現她多面的演唱實力，同時帶來懷舊情緒與現場感染力，適合拉近與不同世代觀眾的距離。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼人氣樂團告五人、金曲歌后孫淑媚、邱振哲及在地原民搖滾樂團基姜樂團輪翻上陣。

壓軸演出由「亞洲舞王」羅志祥擔綱，他一現身花蓮夏戀嘉年華舞台，掀起全場最高潮！身為花蓮子弟的他，以實力派的舞台魅力致敬家鄉，接連獻唱《All eyes on me》、《有點愛》、《惜命命》、〈做伙〉與《舞狀元》等曲目，與粉絲熱烈互動，並伴隨燈光效果，為2026花蓮夏戀嘉年華畫下華麗句點。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年縣府破天荒攜手全球超人氣國際IP《航海王》（ONE PIECE），將風景秀麗的壽豐鄉鯉魚潭打造成熱血航海世界！屆時全台最大、15米長的「千陽號」將震撼現身鯉魚潭，並首度與絕美水舞、高科技燈光完美聯動；包含魯夫、喬巴在內的六大經典造型角色也將散落花蓮知名景點供遊客尋寶，完成集章任務還能帶走限定周邊好禮。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

緊接著，最具指標性的原住民族文化盛宴「2026太平洋南島聯合豐年節－Palafang 巴拉訪－來自花蓮的邀請」也將於7月16日至7月19日在花蓮德興大草坪盛大舉行，今年獲交通部觀光署國際級指標活動認證，首度擴大舉辦一連4日，向全球旅客發出最熱情的原鄉邀請。

▲「花蓮夏戀嘉年華」5日晚間於東大門廣場落幕，現場煙火照亮東大門夜空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，隨著夏戀嘉年華劃下完美句點，緊接著登場的一連串大型活動將讓花蓮的夏天從白天精彩到黑夜。眾所矚目的「2026花蓮FUN暑假」將於7月11日至8月16日熱血展開。
 

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