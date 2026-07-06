淫魔喪屍性侵2女！硬上13歲少女...再辱藥頭女友「一夜3次」

▲謝男與藥頭的女友在房間內等候，女子卻開始陷入昏迷。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

有毒品前科的台北市謝姓男子，去年4月間約出「喪屍菸彈」藥頭，要到旅館中填充菸油，結果藥頭竟在半路遭警方攔檢，逮捕帶回警局。藥頭的女友小施（化名）因為找不到男友，就誤信謝男言語，到旅館中一起等候，又因飲酒、吸食謝男提供的電子菸，結果就陷入昏睡。謝男竟趁機性侵小施，還一個晚上3次。謝男一審遭判刑7年4月，案經上訴，高等法院二審改判刑7年。可上訴。

判決指出，謝男透過交友軟體認識巫姓男子，也認識巫男的女友小施。謝男平常就有吸食第二級毒品依托咪酯菸彈的習慣，也會找巫男填充菸彈。案發於去年4月間，謝男約出巫男到台北市中山區某旅館房間內，填充菸彈。沒想到巫男在前來旅館途中，遭警方臨檢查獲，並被帶回警局。

小施知道男友與謝男有約，但打電話給男友，男友卻都不接電話；查看男友手機定位，卻發現手機定位不斷在移動中。小施沒有辦法，只好打電話給謝男求救；謝男也不知巫男發生什麼事情，就邀約小施到旅館房間內一同等候巫男到來。

不料小施等候時，因先前已經喝掉半瓶威士忌，再加上吸食了謝男提供的電子菸，沒多久就陷入昏睡。謝男竟見色心起，一個晚上就性侵了小施3次。小施第二日早晨清醒後，發覺自己遭性侵，到醫院驗傷、報警。此外，謝男在性侵小施前的數小時前，也約出在交友軟體上認識的未滿14歲少女，在同一個房間內違反少女意願性侵得逞。另外謝男也約出一名男網友，在同一個房間內免費提供含有依托咪酯、異丙帕酯之菸油菸彈給予網友。案經警方循線查獲，逮捕謝男；檢方依多項罪名對謝男提起公訴。

一審法院審理後，將謝男判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理時，謝男與少女的家長達成和解，高院因此予以減刑，改判有期徒刑7年。可上訴。