龔明鑫、鄭英耀為輔選「座車違規臨停」　新竹警局要罰了！

▲經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀南下新竹跑選舉行程，兩人在禁止臨停的區域下車，甚至臨停在斑馬線。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

致癌油爭議延燒，4日有網友貼出影片爆料，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀，兩位大官南下新竹跑選舉行程，是公務車還是私家車？那麼嚴重的食安問題，行政首長卻視而不見。媒體人黃揚明更指出，兩人都在禁止臨停的區域下車，甚至臨停在斑馬線。對此，新竹市警察局表示，檢視檢舉影片中違規態樣及車牌資訊明確，警察局第二分局將依規定受理民眾檢舉交通違規案，並依《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款對車主租賃公司製單舉發。

4日有網友在Threads貼出多部影片表示，請幫高調，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀，兩位大官南下新竹跑選舉行程，搭的R牌車是誰的車？是公務車還是私家車？有人可以查看看嗎？立委們要來幫查嗎？

該網友表示，這些綠營高官無視食安風暴、行政首長繼續大力助選！真覺得這執政黨、這些綠營高官的已無藥可救。致癌毒油的問題相當嚴重，多家大廠都中鏢，政府又解釋得不清不楚，還不公佈完整中標名單，搞得全民人心慌慌！

該網友說，然而，我們的教育部長和經濟部長，卻根本把食安問題當作兒戲，繼續大力幫民進黨籍縣市參選人輔選，假藉政策說明會之名，行選舉造勢之實！

該網友說，就想問教育部長鄭英耀，全台灣從幼兒園到大學，有多少校園有可能使用到超標的食用油？清查過了沒？做了什麼相關處置了嗎？

該網友質疑，再問經濟部長龔明鑫食安問題一點關係都沒有嗎？相關產業的影響有去關心嗎？到底哪來的心情輔選喊凍蒜？

該網友批評，真覺得這國家瘋了，那麼嚴重的食安問題，這些行政首長卻視而不見，到處跟黨籍候選人喊凍蒜，真的把台灣人和新竹人當塑膠嗎？不信邪的話，大家年底走著瞧！

媒體人黃揚明也轉發該貼文與照片表示，有網友在脆上爆料，經濟部長龔明鑫和教育部長鄭英耀今天下午到新竹輔選所搭乘的座車（白色的應該不是政府公務車吧），都在禁止臨停的區域下車，甚至還臨停在斑馬線上。警方要不要先開個交通罰單啊？

對此，新竹市警察局表示，檢視檢舉影片中違規態樣及車牌資訊明確，警察局第二分局將依規定受理民眾檢舉交通違規案，並依《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款對車主租賃公司製單舉發。