媽返家見「6歲女、3歲兒」陳屍床上！　日狠父自首：我勒死的

▲井上敏典涉嫌於自宅勒斃6歲的女兒和3歲的兒子。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本群馬縣42歲男子井上敏典涉嫌於自宅勒斃就讀小學一年級的6歲長女，遭到警方逮捕。令人震驚的是，長女身旁還躺著3歲長男的遺體。面對警方偵訊，井上坦承犯行表示，「我用領帶勒死了長女和長男。」警方目前正進一步釐清案發經過與犯案動機。

母親返家驚見2孩童倒臥棉被

綜合日媒報導，這起事件發生在群馬縣伊勢崎市田中島町的一處民宅。5日晚間8時5分左右，38歲的母親返家後，發現2名孩子倒臥在床上，嚇得立刻撥打119向消防單位報案。

救護人員獲報趕抵現場時，發現就讀小學一年級的長女井上明莉（6歲），以及長男柊利（3歲）雙雙倒在棉被上，且兩人頸部皆有遭到勒住的痕跡，當場確認死亡。

妻子報案後主動投案 現場遺留作案領帶

根據警方調查，嫌犯為死者的父親、42歲的上班族井上敏典。他涉嫌在5日下午於自宅內將明莉勒斃。就在妻子報案約30分鐘後，井上主動前往伊勢崎警署投案。

警方在遺體附近尋獲疑似為作案工具的領帶，井上也在接受調查時向警方供稱，「我用領帶等物品勒死了長女和長男。」群馬縣警於6日依殺害長女的殺人嫌疑將其逮捕，並已對其住處進行搜索，後續也將針對殺害長男的嫌疑展開偵辦。

據了解，井上嫌犯一家四口平時同住在一起。這起人倫悲劇讓周遭鄰居感到相當錯愕，一名住在附近的80多歲老婦人難過地表示，「他們是很和睦的一家人，到底發生了什麼事啊？」