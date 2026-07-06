苯駢芘「幾小時就會被排出」　真正恐怖關鍵曝光！專家：飆4800倍

▲中聯油品致癌物「苯駢芘」超標案風波擴大。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯致癌油風暴延燒。食安專家韋恩就發文指出，關於苯駢芘的「好消息與壞消息」，強調該物質其實幾天內就能排出體外；不過，有機物只要高溫燃燒或直火乾燥，就會自然生成苯駢芘，「而真正決定苯駢芘高低的不只是食材，而是烹調方式。」

壞消息！高溫直火烹調「致癌物暴增4800倍」

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韋恩指出，「苯駢芘」其實是食品中分布最廣的污染物之一，只要有機物經過高溫燃燒或直火乾燥就會自然生成，常見的穀類、咖啡、柴魚及烤肉中全都有，「這次超標的油是8微克／公斤，但一塊炭烤牛肉可以高達62.6微克／公斤，日本柴魚片更能到110微克／公斤，足足是那批油的15倍以上。」

韋恩進一步說明，真正決定苯駢芘高低的關鍵，是在於烹調方式。同樣是一隻雞，若使用「蒸」的方式烹調，幾乎檢驗不到，但若是透過「直火炙烤」到表面焦灰，濃度則會飆升至480微克／公斤，兩者差距高達4800倍。

此外，根據美國研究的飲食調查顯示，民眾每天吃進最多苯駢芘的來源，其實不是食用油也不是烤肉，而是天天吃、餐餐吃的「麵包穀類」，因為暴露量等於濃度乘以食用量，該類別在日常暴露量中足足占了29%。

好消息！多吃十字花科蔬菜加速代謝

不過，韋恩也帶來好消息，他表示，苯駢芘並不會像戴奧辛那樣，長期囤積在人體的脂肪組織裡。苯駢芘進入人體之後，大約幾個小時到幾十個小時之內，就會主動被身體代謝並排出體外。

他建議民眾，日常可透過多吃十字花科蔬菜、適量補充薑黃以及多喝水，都能有效幫助身體加速代謝排除。

事實上，衛福部食藥署對於多種食物的苯駢芘殘留早有設定高標準，防管標準堪稱世界級高標，並非只針對大豆油，尤其對嬰兒食品的管制最為嚴格。

最後，韋恩也提醒道，日常生活中還有兩個被嚴重低估的來源比「用吃的」更危險，分別是「炒菜油煙」與「香菸」，因為吸入這類氣體會直接繞過肝臟、直達肺部，國外研究更顯示，抽菸所暴露的苯駢芘總量，與飲食吃進去的含量一樣高，民眾務必多加留意。

．「韋恩的食農生活」授權引用。

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