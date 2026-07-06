揪出致癌油「最大功臣」　超強版圖全曝光！

▲致癌油風暴延燒。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

中聯油品致癌物「苯駢芘」超標案風波擴大，當初會爆出異常並非由中聯油脂自主檢驗發現，而是下游廠商「南僑集團」在複驗成品時察覺有異並主動通報，才讓整起食安事件曝光；對此，部落客發文激讚，南僑是為台灣人揪出毒油的功臣，並整理出集團的龐大版圖。

「南僑集團」戳破毒油案

[廣告]請繼續往下閱讀...

「好險有南僑！」部落客「Sunny Fan 桑妮小姐」發文直呼，中聯油脂大豆沙拉油爆出「苯駢芘」超標事件，是下游廠商「南僑集團」在複驗成品時發現異常，通報中聯油脂再次檢驗，才讓整起事件曝光，因此她決定整理南僑集團的商品，讓大家更深入認識這個良心企業。

桑妮小姐大讚南僑「強大版圖」

她指出，南僑從1952年以油脂與肥皂事業起家，陪伴台灣人走過一甲子的「南僑水晶肥皂」是家喻戶曉的家庭洗劑老字號；2017年則跨界推出，以國寶級植物牛樟芝為核心的「南僑樟之物語」頂級漢方精萃皂；另外，還有主打添加益生菌、融入每日沐浴時光的現代潤澤升級版「南僑親親香皂」。

▲南僑集團版圖。（圖／翻攝自南僑集團官網）

在食品與餐飲方面，桑妮小姐提及，台灣各大超商、量販店、傳統烘焙坊所販售的麵包、土司、蛋黃酥、鳳梨酥或餅乾，背後有非常高比例都是使用「南僑油脂」所供應的專業烘焙油脂。

此外，南僑還擁有宛如烘焙界雲端廚房原料的「南僑冷凍麵團」，以及引進日本四國香川縣傳統製麵技術、全自動化生產的頂級「南僑讚岐」急凍熟麵。冰品部分則包含知名品牌「杜老爺」，旗下有曠世奇派、甜筒、福爾摩沙麻淇冰、日本牧場鮮乳泡芙冰及卡比索俄羅斯冰淇淋等。

在實體餐飲通路的部分，南僑旗下包括成立於2005年、主打江浙菜與精緻中式料理的頂級江南料理餐廳「點水樓」，目前有南京、復興、懷寧、大直、林口及南崁店；而位於桃園龜山、作為急凍熟麵技術旗艦展示中心的「本場流專業麵店」，其濃厚豚骨拉麵和讚岐鰹香冷烏龍十分美味；還有在台北關渡、國立臺北藝術大學校園內的法式美學特色餐廳「小王子的飛行旅程」，是將《小王子》浪漫飛行的冒險精神，與無國界精緻料理巧妙結合。

「桃園體驗園區」成認證首選

最後，桑妮小姐更極力推薦，民眾如果想要親自認識這間「好棒棒的集團」，可以直接前往位於桃園市龜山工業區、佔地約1萬5000坪的「南僑桃園生活體驗園區」。

該觀光工廠將旗下的傳統洗劑產業、核心烘焙油脂技術及多元精緻餐飲品牌結合，不僅免門票、免費停車，更兼具產業教育、豐富的異國美食與多元DIY活動，上述介紹的南僑餐飲品牌在園區內通通都有。

．「Sunny Fan 桑妮小姐」授權引用。

►蔣萬安轟中央「蓋牌致癌油」遭圍剿！粉專酸爆：他才是總統？

