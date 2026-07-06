比中獎還狂！鎖定宮廟賄選與AI深偽介選　彰檢祭2千萬檢舉獎金　

▲彰檢前往縣警局召開反賄選巡迴座談會。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為因應年底登場的九合一大選，彰化地檢署已全面啟動查賄部署，並祭出最高2,000萬元的檢舉獎金，鼓勵民眾勇於檢舉境外勢力介入選舉。針對彰化地區特有的宮廟文化、宗親組織等傳統地方網絡，以及AI深偽假訊息、境外資金滲透等新興介選手法，檢方將嚴正執法，全力淨化選風。

彰化地檢指出，彰化市及花壇鄉人口總數逾28萬人，是宮廟文化與宗親組織蓬勃發展的傳統選戰熱區，商業活動頻繁，選情相對複雜，必須嚴防民俗活動遭利用作為介選工具。回顧107年及111年查賄經驗，該區曾發生利用宮廟普渡、宗親聯誼餐會進行贈禮等疑似賄選案件。檢警將密切掌握轄內擬參選人動態，嚴防金錢與利益透過傳統組織網絡滲透選舉。

▲彰檢前往和美鎮龍華慈惠堂宣導反賄選。（圖／彰化地檢署提供）

為因應日益多元的賄選與介選手法，檢察長黃智勇於會中揭示四大反制戰略：第一，嚴查傳統賄選與幫派介入，對現金買票、節日送禮、免費旅遊或發放走路工等行為零容忍，防杜選舉暴力；第二，斬斷非法選舉賭盤，全面掃蕩以選情為標的之賭盤；第三，嚴防AI深偽與新興認知作戰，迅速查辦不實抹黑影音；第四，阻斷境外勢力介選，密切監控電子支付、虛擬貨幣等新型態利益輸送，並加強防制地下匯兌及異常組團赴境外接受資助等行為。

黃智勇檢察長呼籲，各參選人應以提出政見爭取選民支持，切勿以身試法。民眾若發現疑似賄選、賭盤或境外勢力介入等情事，請立即撥打免費檢舉專線 0800-024099（按4）。除境外勢力介選最高2,000萬元獎金外，檢舉賄選案件最高可獲1,000萬元，選舉賭盤最高500萬元，盼全民共同維護乾淨選風。