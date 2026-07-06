8賣家寶可夢卡寄同門市「全被消失」　萊爾富：若涉不法絕不寬貸

▲寶可夢卡牌寄同家超商疑遭調包，萊爾富在Threads上相關貼文也做出回應。（圖／翻攝自Threads）

記者林育綾／綜合報導

苗栗一名寶可夢卡收藏家黃先生日前透過網購平台，以貨到付款方式寄出3張總價約2萬8,000元的寶可夢卡，買家未取貨後包裹遭退回，拆封卻發現「卡片全數消失，只剩下兩包咖啡」。事後更發現至少已有8名賣家遇到相同情況，且包裹都是寄往萊爾富台中綠川門市。對此，萊爾富表示，已全面展開調查，若有涉不法情事，絕不寬貸。

萊爾富今（6）日說明，已調取爭議包裹訂單，以及物流、門市作業錄影畫面，正全面清查事發原因；若查獲不法情事，將報請檢警偵辦、絕不寬貸，以維護廣大消費者權益，目前也將持續配合警方釐清案情。

針對卡片疑遭調包事件，黃先生表示，原本以為只是遇到惡意棄單，沒想到收到退件後，一打開包裹就發現3張寶可夢卡全數不見，只剩兩包咖啡。他在平台留下負評後，陸續接獲其他賣家聯繫，才得知「至少已有8人受害」，而且都是「同一個買家帳號下單、同一收件人、寄往萊爾富台中綠川門市」，目前大家都已向警方報案。

黃先生認為，要讓一般民眾在包裹送達門市後，自行進入包裹存放區拆封、取走商品，再重新封裝退回，機率並不高，因此懷疑問題可能出在物流或門市作業環節。不過他也強調，這只是自己的推測，實際原因仍有待警方進一步調查釐清。

除了黃先生，也有其他賣家受害並拍下影片，證明貨物遭退後，打開箱子發現「全是空的」，物品已不翼而飛，貨物箱子也有重封痕跡。

萊爾富也在Threads相關貼文回應表示，目前已完成通報警方，並全力配合警調作業，清查事發原因。「若本公司人員牽涉其中，將依法連帶賠償賣家損失；同時也將全面檢討包裹寄取件流程是否有所疏漏，避免類似事件再次發生，以維護消費者權益。」

網友看了後紛紛回覆「了不起，負責！」、「安心的回覆，如果『不同賣家』寄『同一間店』卻發生相同情況，手法很粗糙，邏輯上不通」。還有人透露「之前吉伊卡哇圈就有這種手法，果然他圈也有，基本上一定是那間店的員工才能這樣」。