巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」　基隆63%機率最高

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風今天至周三將達強度巔峰，周四逐漸北轉，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基、宜蘭已超過6成，其中以基隆市63%機率最高。

▲巴威颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）



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根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市已達63%、宜蘭縣62%、台北市61%、新北市60%，另外包括桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及花蓮縣已有超過50%。

氣象署表示，當颱風逐漸靠近時，通常機率值會逐漸增高，颱風造成的風雨程度也會增強，但受到颱風不對稱結構及地形影響，各地出現風雨的程度會有不同。

▲巴威颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署今天上午8時最新觀測，巴威颱風中心位置在北緯14.3度，東經145.0度，以每小時23公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署指出，巴威颱風周五、周六最接近台灣，目前以從台灣東北部外海朝西北方向，到中國大陸的路徑機率較高，屆時全台有雨，西半部、宜蘭地區及花蓮山區有豪雨機率。下周日颱風遠離，受殘留水氣影響，各地仍有降雨機率。

氣象署指出，巴威颱風周三前將持續增強，今天至周三強度將達巔峰，周四北轉後，由於環境較不利於發展，強度將逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，周四後不排除發布海上、陸上颱風警報。