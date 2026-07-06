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蘋果新 iPhone 續航有感升級　傳媲美安卓 7000mAh 大電池

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

▲蘋果透過軟硬體整合，可以讓 iPhone 用更小的電池提供更長的使用時間。（圖／Apple提供）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果近年逐漸加大 iPhone 的電池容量，但帳面數值仍不敵 Android 陣營採用的矽碳負極大電池，但可不表示續航會輸人。透過晶片與 iOS 軟體等方面的深度最佳化，據傳 iPhone 18 Pro Max 的真實使用時間能媲美 7000mAh 電量的 Android 手機。

iPhone 18 Pro Max 具 7000mAh 等級安卓續航

知名爆料客 Ice Universe 透露，最新款 iPhone 18 Pro Max 將採用 5567mAh 的歷代最大電池容量，對比前一代 4832mAh 將大幅升級，且得益於預期搭載的 A20 Pro 晶片運行效率顯著提升，加上全新的散熱設計以及 iOS 出色的系統調度與後台管理機制，讓 iPhone 18 Pro Max 即使帳面電量較少，實質續航仍能達到 7000mAh 等級的 Android 手機表現。

→蘋果慘遇史上最大規模外洩！iPhone 18 Pro 規格全曝光

事實上，電量並不能直接與真實續航力劃上等號，具體表現仍取決於軟硬體的耗電機制。即使採用大電池，若手機運行十分耗電，實際使用時間恐怕還不如更省電的小電池手機。日前 YouTube 頻道 TechDroider 進行的電池測試也印證了這點，在經歷手遊、瀏覽社群媒體、觀看影片等連續操作後，iPhone 17 Pro Max 雖然僅有 4832mAh 的電池容量，實際使用時間卻只落後電量 7500mAh 的小米 17 Pro Max 約 5 分鐘，並超越了多款電量在 6000mAh 以上的 Android 機型。

蘋果 iPhone 軟硬體整合，省電效益大

蘋果 iPhone 之所以能更加省電，主要歸功於兩大優勢。其一是來自 iOS 的系統最佳化，透過高度的軟硬體整合，蘋果能設計出更省電的操作系統。其二，蘋果自行研發的 A 系列晶片往往採用台積電最新一代的製程技術，不僅效能更強，通常也更為省電。尤其新一代 A20 Pro 預計將成為首款採用台積電 2nm 製程打造的手機晶片，能耗表現將比 3nm 製程的 A19 Pro 更低。此外，蘋果近年積極引入自研的數據機與 Wi-Fi 晶片，也都是讓 iPhone 比 Android 手機更能有效降低耗電量的關鍵。

 
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