弟10年2度拒酒測欠36萬　姊遵父母遺願「好好照顧弟弟」代償

▲屏東執行分署。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名男子因10年內第2次拒絕酒測，又涉及無照駕駛，遭重罰36萬元，欠款移送行政執行後，名下人壽保單遭扣押，面臨解約命運。胞姊得知後，想起父母生前交代「一定要好好照顧弟弟」，四處籌措資金，最終湊足42萬餘元，代弟弟清償酒測罰鍰及健保欠費，成功保住保單，也完成對父母的承諾。

屏東縣有一名男子因違反現行《道路交通管理處罰條例》第35條第4項及第5項，亦即「10年內第2次拒絕酒測」的加重處罰規定，因同時涉及無照駕駛，遭受裁罰新台幣(下同)36萬元。本案移送法務部行政執行署屏東分署(下稱屏東分署)強制執行後，屏東分署依法扣押該義務人名下的人壽保險，義務人將面臨解約以清償罰鍰。

義務人的親姊姊得知此事後，不捨弟弟的保單化為烏有，她表示父母生前曾耳提面命，叮嚀身為長女的她「一定要好好照顧弟弟」。為了履行對逝去父母的承諾，並拉迷途的弟弟一把，姊姊毅然決定代為奔走。她一方面設法籌措資金，另一方面配合屏東分署依現行法律規定，如欲向保險公司辦理變更要保人之手續，仍須先清償欠款，最終成功籌得42萬餘元，並匯款至屏東分署，全額代義務人繳清包括交通罰鍰36萬元及其他滯欠健保費用，順利撤銷保單之扣押命令。

屏東分署表示，酒駕及無照駕駛嚴重危害公眾生命安全，為貫徹執行法務部行政執行署「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，各行政執行分署對於滯欠公法上金錢給付義務之執行案件，均會依法積極調查義務人財產並採取適當執行措施，以維護交通安全及執法正義。