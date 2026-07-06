出國玩幾天最剛好？他喊「5天4夜」才懂原因　一票台人狂點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人要出國旅遊，會安排大約5天左右去玩。就有網友表示，終於知道為什麼很多人出國旅遊，大多都安排5天4夜，「去9天真的會死，超級累」，貼文引發熱論，不少人超有感，認為旅程一旦超過5、6天，身體開始疲累、想念家裡，甚至有人笑說回台灣那天特別開心。

原PO在Threads表示，「我終於知道為什麼大家旅遊最多都只去5天4夜了。」因為他安排了9天，卻玩得超級累，而且飯店桌上已經堆滿垃圾，讓他不禁哭笑不得，「誰來幫我整理桌子？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多人也超有感，「去了日本11天，最後一天回台灣開心得要命」、「5天4夜根本極限，我6天5夜，才多一天就快死了」、「我有點初老症狀了，大概第4天就想回家了」、「亞洲國家五天四夜就夠了…除非有跨不同市區」、「玩到最後會很想念蔥油餅、蛋餅、雞排、鹹酥雞的味道。」

但也有網友笑說，「要同一個城市，不要換飯店，玩一個月都不會累」、「一天排一個行程就不會累啦」、「歐洲玩了一個月，每天暴走2萬步，玩到最後擺爛，回家躺了好多天，0遺憾」、「5天4夜太短了，至少8天7夜可以玩得很悠閒愜意。」「去日本大概第7天就開始想回家，去歐洲大概第10天會想回家，回家後就開始想出國了。」