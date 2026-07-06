黃偉哲韓國行銷後轉戰新加坡　以台南農產搶攻健康飲食市場

▲台南市長黃偉哲出席新加坡返老還童氣功協會理監事就職暨聯誼餐會，推廣台南農產美食。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲結束韓國快閃行銷行程後，連夜搭機趕赴新加坡，5日出席新加坡返老還童氣功協會理監事就職暨聯誼餐會，與台灣駐新加坡代表童振源、新加坡國會議員羅守恩共同參與，持續推廣台南農產與美食。

新加坡返老還童氣功協會擁有超過3000名會員，當天餐會席開近80桌。菜色由台南市政府與新台灣館合作設計，大量融入台南在地食材及加工食品，會場也設置農特產品展示專區，讓賓客透過飲食認識台南。

黃偉哲表示，健康生活除規律運動，也需要優質、安全的飲食。此次將台南新鮮食材與特色加工品帶進協會餐會，不僅展現台南物產及飲食文化的多元性，也與協會推廣健康生活的理念相符。

他指出，新加坡是台南重要的國際交流夥伴，也是高端飲食產品的重要海外市場。近年市府持續將台南水果、農漁產品及加工食品帶進新加坡，希望藉由消費者的味覺體驗，建立台南農特產品優質、安全的品牌形象。

農業局表示，餐會菜色融入芒果、芭樂、百香果、金目鱸、虱目魚、肉燥、油蔥酥、花枝丸、破布子、台南米、柚香椒鹽、BB醬、西瓜棉、地瓜球及地瓜薯條等多元食材。

市府表示，未來將持續以餐飲合作、產品展示及通路媒合等多元方式，深化與新加坡市場的交流，拓展台南農特產品海外商機，讓更多國際消費者認識台南品牌。