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屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警一招火速尋獲助團圓

▲內埔警方找到傅姓婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方找到傅姓婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉一名近80歲謝姓老翁返家準備煮飯時，發現記憶力不佳的妻子外出失蹤，焦急開車尋人途中還發生擦撞事故。內埔警方處理車禍時得知原委，立即展開協尋，循線在堤防旁找到獨自徘徊的老婦，平安護送返家，讓一家人終於放下心中大石。

內埔警分局萬巒派出所巡佐馮煥山日前中午12時許備勤時，接獲110通報，指萬巒鄉民和路段發生一起交通事故，立即趕赴現場處理。

警方到場後發現為輕微車損事故，其中一方為年近80歲的謝姓老翁。他神情焦急向警方表示，當天一早前往自家農地耕作，中午返家準備煮飯給妻子吃時，卻發現年約80歲、患有記憶力退化的傅姓妻子不見蹤影，研判妻子獨自外出後迷失方向，因此急忙駕車外出尋找，不料途中因心急分神，在民和路段發生擦撞事故。

員警了解情況後，立即一邊處理交通事故，一邊展開協尋，透過查詢各村村長、鄰長及地方熱心人士協助尋找，輾轉獲報有一名老婦人在萬巒堤防旁獨自散步徘徊。

警方隨即趕赴現場，順利找到傅姓老婦，經確認身分無誤後，將她安全護送返家與家人團聚。謝姓老翁及家屬對警方積極協尋、迅速尋回親人深表感謝。

內埔警分局長江世宏提醒，家中若有失智或記憶力退化長者，外出時應穿戴反光衣物、帽飾等提高辨識度，也可配戴愛心手環，或在衣物縫製姓名及家屬聯絡方式，以利警方及熱心民眾即時協助返家。若遇緊急狀況，可立即撥打110報案或向鄰近派出所求助，以爭取黃金協尋時間。

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