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槓上李洋？　運彩公會理事長點名：運動部成果有哪些？改革不是二分法

▲運動部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

運動部長李洋近日遭爆請辭，引起關注。不過李洋受訪駁斥傳聞，表示相當錯愕，並直言「不太確定是不是有人在放消息」。對此，中華民國運彩公會理事長何昱奇今（6日）表示，執政黨或許該思考「運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果有哪些」？不少媒體形容李洋改革得罪了既得利益者，但自己認為，事情沒有這麼簡單，「運動部成立後，我親身感受到的是另一種氛圍」。他也強調，改革，從來不是二分法，改革不是把舊的人全部打成既得利益者，也不是只要態度強硬就是改革成功。

何昱奇表示，很多人支持李洋，究竟是支持他的改革，還是支持他的奧運光環？執政黨或許應該思考一個問題「不少市井小民之所以支持李洋，是因為他替台灣拿下奧運金牌，帶來榮耀與感動；但運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果又有哪些？是否已經交出足以讓全民信服的成績單」？

何昱奇直言，不少媒體形容李洋推動改革，因此得罪了既得利益者。但自己認為，事情沒有這麼簡單。

何昱奇指出，運動發展基金的重要來源之一，就是運動彩券。也就是說，所有運動補助、培訓、基層發展，有相當一部分資源來自全國運動彩券的銷售，而全台第一線經銷商，正是這個制度最前端的執行者。

回顧過去，何昱奇表示，從何卓飛署長到鄭世宗署長，每一任署長都曾主動接見經銷商代表，了解第一線遭遇的困難，並要求承辦窗口積極協助，展現政府願意傾聽、願意改善的態度。

「然而，運動部成立後，我親身感受到的是另一種氛圍」。何昱奇直言，許多新上任的事務官，回應冷淡、態度高冷，甚至連最基本的溝通都變得困難。自己相信李洋部長未必知道第一線真實的狀況，但也正因為有明星部長的光環，讓部分官員少了過去那種戰戰兢兢、必須積極解決問題的危機感。

何昱奇提到，以前，教育部長與體育署署長面對立法院預算審查、媒體監督時，任何疏失都可能成為焦點，因此對外界意見格外重視。如今，部長聲量提高了，不代表底下的行政體系就可以躲在部長背後，對第一線的聲音充耳不聞。

何昱奇表示，這一年來，他自己幾次提出修法建議，也提出運動彩券制度改革方向。自己想知道，究竟有沒有任何主管，真正把自己的理念完整呈報給李洋部長？還是只是用一句「何昱奇理事長又來找麻煩」草率帶過？

更令人難以理解的是，何昱奇說，自己甚至曾聽到督導小組成員提出「下一屆可以不要經銷商，這樣政府盈餘更多、賠率也更好」。

何昱奇直言，這樣的建議，不只是忽視全國數千名經銷商的生計，更忽略了運動彩券制度建立以來，經銷商所扮演的重要角色。

何昱奇說，自己長期投入羽球等運動的公益捐贈，包含協助基層學校添購消耗品，希望減輕基層負擔。但對於這些第一線反映的問題，運動部是否曾要求相關單位研擬解決方案？部長是否真正了解？

「我要強調的是，我不是任何單項運動協會的人。我從小到大沒有領過任何體育補助，也曾有機會擔任單項協會理事長，但我選擇拒絕」。何昱奇說，原因很簡單。自己代表的是創造財源的一方，而不是接受補助的一方。自己始終認為，創造財源的人，不應同時站在接受補助的位置，否則立場容易受到質疑。

何昱奇表示，「所以，我支持改革。但改革，從來不是二分法。改革不是把舊的人全部打成既得利益者，也不是只要態度強硬就是改革成功」。

何昱奇認為，真正的改革，是在改變制度的同時，也提出可以落地、能被社會接受的替代方案，讓改革能夠長久，而不是只留下對立。

何昱奇指出，當年，李登輝前總統剛接任總統時，也不是一夕之間完成所有理想，而是懂得借力使力，在穩固根基後，逐步推動改革。這不是妥協，而是一種政治智慧。

何昱奇指出，另一方面，像林鴻道等許多企業前輩，多年來持續投入台灣體育，靠的是企業家的社會責任，而不是法律義務。如果有一天，企業界不再願意持續捐贈、不再支持體育，政府是否有足夠的預算填補缺口？

何昱奇表示，畢竟，在國家整體財政排序中，國防、經濟、社福等項目往往優先於體育，運動經費長期不足，本就是長年存在的現實。

因此，何昱奇建議，一位好的運動部長，不只是要有理想，更要懂得整合各方力量，尊重第一線、傾聽不同意見，讓支持改革的人願意繼續支持，讓原本反對的人也能逐漸接受。

何昱奇強調，自己也想提醒執政黨，不要誤以為任用一位奧運金牌選手擔任部長，就等於能自然贏得所有民心。

最後，何昱奇表示，人民支持的是成果，不是光環；支持的是治理能力，而不是掌聲。如果缺乏溝通、缺乏手腕，再高的人氣也可能逐漸消耗。距離年底已經不遠，掌聲究竟能不能轉化為真正的民意支持，「我相信答案，終究會由人民來決定」。

▼運彩公會理事長何昱奇。（圖／記者游瓊華攝）

▲運彩公會理事長何昱奇。（圖／記者游瓊華攝）

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