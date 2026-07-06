　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

中共演訓熱季！國安局掌握4處海上編隊　蔡明彥：動員有升高趨勢

記者蘇靖宸／台北報導

國安會秘書長吳釗燮4日指出，中共沿著第一島鏈展開大規模海上動員，我方已掌握110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。對此，國安局長蔡明彥今（6日）表示，現在是中共戰區層級軍事演訓的熱季，西太平洋約有4個中共的海軍編隊在活動，整體看起來，中共海上船艦動員確實是有升高的趨勢。

▲國安局長蔡明彥6日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局長蔡明彥6日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

蔡明彥6日上午到立法院外交國防委員會報告「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」，並備詢。針對上述吳釗燮說法，蔡明彥受訪指出，每年7月到9月就是共軍，特別在「戰區層級」，例行軍事演訓的熱季，國安局都持續關注相關發展的動向；一方面觀察今年例行軍演有沒有一些特色，並跟過去軍演做比較，看有無一些新的樣態。

對於中俄今起在黃海聯合演訓，蔡明彥表示，中俄每年大概都會有一到兩次的空中聯訓跟海上聯訓，主要目的就是展現兩國在地緣政治的戰略合作，也會透過聯演、聯訓活動範圍的擴張跟延伸，來反制美國盟友在第一島鏈所建構的阻絕防禦的戰略佈局，所以它牽動到美國印太友盟跟中俄之間的戰略角力態勢。這部分，國安局會持續的跟國際友盟來做相關情資交流，掌握相關的發展、趨勢。

但有媒體提及，軍事專家說，共艦會大規模動員是為了躲海南島的颱風，還有海軍港口擴建，這部分掌握的情況為何？蔡明彥說，這部分可能主要是在東海、台海跟南海，中共包括海軍船艦、海警船艦的部署，歷來大概都100艘左右；南海部分確實因為有颱風，所以可能有一些疏避、防颱的動作。

蔡明彥表示，剛也提到，因為現在是中共戰區層級軍事演訓的熱季，所以現在在西太平洋大概就有4個中共的海軍編隊在活動，包括南太有1個，在日本奄美大島南部有2個，以及在菲律賓東部的聖安娜水域有另外一個編隊，所以整體看起來，就是這個季節的演習熱季情況下，中共在海上船艦的動員，確實是有升高的趨勢。

蔡明彥也說，中共國防部在7月5日對外發布中俄聯訓，但事實上國安局在之前的國安例行會議都有掌握相關趨勢，也都有跟總統預報，中俄聯訓可能會在本周舉行。所以國安局透過跟國內各個情報機關、國防部的聯合情監偵，以及跟國際友盟在這一部分的聯合情報合作，大概對於中共還有中俄的相關軍事活動的態勢都有相關的一個掌握。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

幕後／佀廣洋霸凌挨轟退選沒在怕　地方估靠萬美玲組織票可當選

藍黨團、基層「全護佀廣洋」　在地人曝原因：還是有很多人會投他

萬美玲陷兒子佀廣洋爭議　凌濤給鼓勵：一定能妥善處理

巴威來勢洶洶　退輔會：武陵、清境及福壽山9日12時起關園

護佀廣洋霸凌爭議被罵翻　詹江村扯狄鶯點名綠營的「她」要退選

政院核定國影二期！李四川嗆「不做我做」　蘇競辦困惑：放棄補助？

矢板明夫遭攻擊　許淑華憂示範效應：別讓威嚇逐漸成為常態

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

前澎湖縣議員鄭清發宣布「退出國民黨」　無黨籍身分參選

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

【有二哈血統？】賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

政治熱門新聞

中國突發射潛射洲際飛彈　總統府籲克制：立即停止不負責單邊行為

力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

基隆下修放颱風假標準　蔣萬安這樣說

佀廣洋認霸凌　萬美玲秘書力挺：選舉提小孩事不厚道

快訊／遭中國籍嫌犯痛毆　矢板明夫現身曝傷勢、兇手背景

快訊／巴威發陸警達90%　蔣萬安曝颱風假機率

賴清德震怒毒油風暴！王鴻薇轟慢半拍

中共突發射潛射洲際飛彈是「巨浪-2」　飛行軌跡曝！飛破7000公里

幕後／佀廣洋挨轟退選沒在怕　地方估仍可當選

「焦糖哥哥是英系當年狂臭賴清德」　Cheap酸：現在被丟掉很正常　

佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

致癌油風波延燒！時間軸曝　4月出貨月底驗超標、拖到7月才應變

53869人報名今年高普考　考試院：37895人到考、錄取率初估19.08%

更多熱門

相關新聞

總統府現蹤內蒙？　蔡明彥：共軍打造台灣都市建築執行導彈測試

總統府現蹤內蒙？　蔡明彥：共軍打造台灣都市建築執行導彈測試

中共在美國獨立日250周年之際釋出內蒙古朱日和基地軍演畫面，其中一幕拍攝到類似我國總統府的建築物。對此，國安局長蔡明彥今（6日）表示，中共在西北省份一些相關基地，都有打造包括台灣都市的建築物，甚至還有外軍的船艦模型，在進行導彈測試，國安局都有掌握。

依托咪酯先驅原料走私來源　國安局報告：中國

依托咪酯先驅原料走私來源　國安局報告：中國

台積電還撐得住嗎？投顧董座揭2大變數

台積電還撐得住嗎？投顧董座揭2大變數

國安局網徵陸間諜　陸國防部：機關算盡反誤卿卿性命

國安局網徵陸間諜　陸國防部：機關算盡反誤卿卿性命

國安局設窗口讓陸民眾提供情資　國台辦怒：公然滲透將堅決反制

國安局設窗口讓陸民眾提供情資　國台辦怒：公然滲透將堅決反制

關鍵字：

蔡明彥國安局中俄演訓

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面