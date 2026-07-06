中共演訓熱季！國安局掌握4處海上編隊　蔡明彥：動員有升高趨勢

記者蘇靖宸／台北報導

國安會秘書長吳釗燮4日指出，中共沿著第一島鏈展開大規模海上動員，我方已掌握110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。對此，國安局長蔡明彥今（6日）表示，現在是中共戰區層級軍事演訓的熱季，西太平洋約有4個中共的海軍編隊在活動，整體看起來，中共海上船艦動員確實是有升高的趨勢。

▲國安局長蔡明彥6日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

蔡明彥6日上午到立法院外交國防委員會報告「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」，並備詢。針對上述吳釗燮說法，蔡明彥受訪指出，每年7月到9月就是共軍，特別在「戰區層級」，例行軍事演訓的熱季，國安局都持續關注相關發展的動向；一方面觀察今年例行軍演有沒有一些特色，並跟過去軍演做比較，看有無一些新的樣態。

對於中俄今起在黃海聯合演訓，蔡明彥表示，中俄每年大概都會有一到兩次的空中聯訓跟海上聯訓，主要目的就是展現兩國在地緣政治的戰略合作，也會透過聯演、聯訓活動範圍的擴張跟延伸，來反制美國盟友在第一島鏈所建構的阻絕防禦的戰略佈局，所以它牽動到美國印太友盟跟中俄之間的戰略角力態勢。這部分，國安局會持續的跟國際友盟來做相關情資交流，掌握相關的發展、趨勢。

但有媒體提及，軍事專家說，共艦會大規模動員是為了躲海南島的颱風，還有海軍港口擴建，這部分掌握的情況為何？蔡明彥說，這部分可能主要是在東海、台海跟南海，中共包括海軍船艦、海警船艦的部署，歷來大概都100艘左右；南海部分確實因為有颱風，所以可能有一些疏避、防颱的動作。

蔡明彥表示，剛也提到，因為現在是中共戰區層級軍事演訓的熱季，所以現在在西太平洋大概就有4個中共的海軍編隊在活動，包括南太有1個，在日本奄美大島南部有2個，以及在菲律賓東部的聖安娜水域有另外一個編隊，所以整體看起來，就是這個季節的演習熱季情況下，中共在海上船艦的動員，確實是有升高的趨勢。

蔡明彥也說，中共國防部在7月5日對外發布中俄聯訓，但事實上國安局在之前的國安例行會議都有掌握相關趨勢，也都有跟總統預報，中俄聯訓可能會在本周舉行。所以國安局透過跟國內各個情報機關、國防部的聯合情監偵，以及跟國際友盟在這一部分的聯合情報合作，大概對於中共還有中俄的相關軍事活動的態勢都有相關的一個掌握。