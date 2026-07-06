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規模4以上！四川綿竹半小時「連續發生3次地震」…多地居民被震醒　

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲四川綿竹5日深夜發生地震。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川德陽綿竹市5日深夜接連發生3起規模4以上地震，半小時內，先後發生規模4.5、4.0及4.5地震，成都、重慶、樂山、宜賓等多地民眾都感受到明顯搖晃。所幸官方表示，目前暫無人員傷亡及房屋倒塌災情。

據《光明網》報導，中國地震台網測定，首起地震發生於7月5日晚間11時03分，震央位於四川德陽市綿竹市，規模4.5，震源深度20公里；隨後11時20分再發生規模4.0地震，震源深度15公里；11時30分又發生規模4.5地震，震源深度18公里。

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲▼居民曬出手機收到的地震預警通知。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

中國地震台網指出，綿竹市在短短30分鐘內連續發生3起規模4以上地震，屬於震群活動。地震發生後，中國地震預警網第一時間發布警報，包括華為、小米、vivo手機，以及微信地震預警App都正常推送預警通知。

不少網友表示，成都、德陽、樂山、宜賓及重慶等地都收到地震預警，並感受到明顯震動，「窗戶都被震響了」、「床被搖到無法睡」、「近期最有感的地震」，還有人深夜被警報聲驚醒，也有人第一時間跑出屋外避難。

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲▼四川綿竹地震。（圖／翻攝自微博）

▲多地居民直呼有感。（圖／翻攝自微博）

截至目前，官方通報，此次地震暫未造成任何人員傷亡，也未接獲房屋倒塌等災情，相關單位仍持續監測後續地震活動及災情狀況。

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